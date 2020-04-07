20 شاحنة تبريد إلى نيوجرسي لنقل 1680 جثة استعداداً لزيادة متوقعة في الوفيات بسبب كورونا

البور – مع إزدياد في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في ولاية نيوجرسي الامريكية، طلبت الولاية ٢٠ شاحنة تبريد جديدة لنقل ما يقارب 1680 جثة مكدسة في المستشفيات المخصصة لإستقبال حالا الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مسؤولون إن هذه الخطوة جاءت بسبب توقعات بأن الولاية تقترب بسرعة من الذروة في عدد الإصابات والوفيات مع استمرار المعركة ضد فيروس كورونا.

وجاءت هذه الأنباء بعد أقل من أسبوع من إعلان وفاة أكثر من ألف مقيم في الولايات بسبب الفيروس، في حين قفز عدد إلاصابات إلى أكثر 44 ألف حالة على الأقل .

وحصلت الولاية على 500 من أجهزة التنفس من الحكومة الفيدرالية، ولكنها في أمس الحاجة لعدد يفوق هذا الرقم من أجل إنقاذ حياة الناس. وقالت مفوضة الصحة بالولاية جوديث بيرسيشيلي إن 1505 من المرضى بفيروس كورونا، هم الآن في العناية المركزة بسبب وضعهم المحرج.

وتم افتتاح أول مستشفى ميداني في الولاية بمنطقة سيكوكس ، الاثنين الماضي، للمساعدة على التعامل مع تدفق المرضى، كما ستساعد الحكومة الفيدرالية على بناء مستشفيين ميدانيين في الولاية، وقال مسؤولون إن أحدهما سيفتتح في 8 أبريل في مركز نيوجرسي للمؤتمرات والمعارض في إديسون وفي 14 أبريل بمركز اتلانتك سيتي للمؤتمرات.

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وأفاد موقع “نيوجرسي” أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيوجرسي قد وصل حتى صباح يوم الثلاثاء (7 أبريل) إلى 44416 حالة مع 1233 وفاة .

وتقع ولاية نيوجرسي على حدود ولاية نيويورك، وتتواجد بها جالية عربية كبيرة، بما في باترسون وكلفتون ونيوورك وجيرسي سيتي، وهي مدن شهدت انتشاراً للفيروس بشكل مخيف.