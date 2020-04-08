جائحة كورونا: كويتية تطعن سوريا وتجرح آخر في أحد متاجر الكويت والسبب!!

الدبور – يبدو ان جائحة فيروس كورونا، لم تدمر من يصاب بها بل دمرت نفسية حتى من لم يصب، وبدل أن يتعظ الناس من هذه المصيبة الكبيرة التي حلت على البشرية، حولت البعض إلى وحوش، سواء في الإستغلال المادي، او في الحصول على المواد وتخزينها بدون النظر للغير، فأظهر الفيروس حقيقة معدن الناس.

وفي حادثة جديدة في الكويت في زمن كورونا، أقدمت مواطنة كويتية على طعن وافد سوري وجرح آخر في أحد أسواق الشويخ الصناعية بالكويت، مساء يوم أمس الثلاثاء.

وفي تفاصيل الواقعة نشب خلاف مادي بين مواطنة كويتية وشاب سوري تعرض على إثره إلى طعنتين بسكين في اليد، كما أصيب سوري آخر بجرح في يده أثناء محاولته التفريق بينهما.

وقالت مصادر أمنية، إنه بعد تلقي العلاج في المستشفى للمواطنة والسوريين، أمرت النيابة بحجزهم جميعا حتى صباح اليوم الأربعاء، حيث بدأت المباحث الكويتة في التحري عن الواقعة حسب صحيفة الراي الكويتية.