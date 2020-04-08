شاهد: حملة مصرية بتمويل إماراتي ضد الكويت وصلت للأعراض ولشخص أمير الكويت!

الدبور – رغم ما قدمته دولة الكويت للنظام المصري، و الودائع و الدعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شن الإعلام المصري و النشطاء السيساويين، وهم لا يتحركون بالطبع بدون إذن من الحكومة المصرية، شنوا حملة كبيرة ضد الكويت وشعبها وبل وصلت لأمير البلاد.

فبعد تصريحات الممثلة حياة الفهد وبعض التصريحات التي خرجت من البعض تطالب بترحيل المصابين بفيروس كورونا من الوافدين، مع ان التصريحات جميعها لم تذكر دولة مصر بالذات، لأن الشعب الكويتي مازال يحترم الشعب المصري ويعامل العمالة الوافدة المصرية أحسن معاملة، إلا أن الإعلام المصري شن حملة كبيرة ضد الكويت ووصلت للأعراض.

فقد خرج أكاديمي وناشط مصري معروف في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، يهدد فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمدوالمسؤولين بالدولة بشن حملة مسيئة للكويت ستتضمن “الدخول بالأعراض”، حسب وصفه إن لم يقم الأمير بالاعتذار لمصر ولشعبها عما وصفه بـ “قلة الأدب” التي خرجت من بعض الكويتيين ضد مصر قاصدا الفنانة حياة الفهد وما تبعها من أزمات.

الدكتور “زكريا سالم” الذي عرف بظهوره المتكرر على قنوات الإعلام المصري المقرب من السيسي بصفة “خبير الإرهاب الدولي” كما يعرف نفسه، ظهر في مقطع الفيديو الذي صوّره لنفسه وقال في “رسالة” إلى الكويت، ما نصّه: “ابتداءً من أمير الكويت إذا ما اعتذرش للشعب المصري عن السفالات دي حنبدأ نشن حملة”.

وتابع: “والحملة دي لا تقلي فتنة، احنا لينا كرامتنا، وإن كان أمير الكويت مش عارف يلم “الأنجاس” بتوعه احنا حنرد، وحنرد بعنف، وحنرد بشكل يسيء، وحنخش بالأعراض”.

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وأضاف مهددا: “انا أعطي أمير الكويت 24 ساعة من الآن، لو ما طلعش اعتذار رسمي لمصر على قلة الأدب واللي بيحصل للمصريين في الكويت حنبدأ بشن حملة عليكم من أول راس لآخر راس”.

هل يعقل د. زكريا سالم خبير مكافحة الأرهاب يشتم ويغلط على الكويت بهذه الطريقة الوقحة ويتعدى على أميرنا الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد أعتقد حان دورك لتوقف هذه المهازل #كيف_ينتهي_فيروس_كورونا #سحب_جنسية_داليا_بدران#الهند #الكويت pic.twitter.com/5pAwXTLYHp — لطيفه الرزيحان (@latifaalruzehan) April 8, 2020

وزاد وهو ممسكاً بعلم دولة مصر: “علم بلدي دة فوق دماغكم، 24 ساعة يا أمير الكويت منتظر من حضرتك يطلع اعتذار رسمي على قلة الأدب، غير ذلك انتظروا منا بكرة، حنفتح سجلات وحنطلع أوراق وحنخش بأعراض وحنهين أي واحد قرب من مصر، إلا مصر”.

وتسائل الكثير من النشطاء في الكويت إلى متى الصمت عن تلك الإهانات المتكررة بحق الكويت وشعبها والأن وصلت لرمزها الأمير، حيث قال ناشط معلقا على الفيديو: “عاد من جديد مصري يهدد أمير الكويت ويمهله ٢٤ ساعه للإعتذار منه شخصياً وإلا سيرد بقوة واستمر الطعن بشرف أهل الكويت مرة أخرى، الى متى نصمت عن نبح الكلاب”

عاد من جديد



مصري يهدد أمير الكويت ويمهله ٢٤ ساعه للإعتذار منه شخصياً

وإلا سيرد بقوة

واستمر الطعن بشرف أهل الكويت مرة أخرى



الى متى نصمت عن نبح الكلاب pic.twitter.com/972FU8hfb5 — abdullah (@abdulla_424) April 8, 2020

فيما كتب المغرّد الكويتي “أحمد” معقباً: “لا وأبشرك بعد، بكرة نعطيهم مساعدات بالمليارات”. فيما علّق مغرد آخر: “إسمه زكريا سالم محمد وله صفحة على فيس بوك، ودائم الظهور على قنوات الإعلام المصري”. وتابع في تعليقه: “أين السفارة عن هذا التطاول”.

فيما يعتقد الكثير من النشطاء و المحللين أن هذه الحملة جاءت بتمويل إماراتي، وبإشراف وزير القذارة في حكومة الإمارات حمد المزروعي، حيث إستغل تصريحات حياة الفهد لمهاجمة دولة الكويت، وكان المزروعي المعروف عنه الدخول بالأعراض أول من علق وحرض ضد الكويت بعد تصريحات حياة الفهد مباشرة، وله ثأر قديم ضد الكويت عندما إستقبله الشعب الكويتي بالأحذية في بداية الأزمة القطرية وبروزه على الساحة بشتم الأعراض، و التغريدات القذرة ضد قطر وكل من وقف معها ضد الحصار و القرصنة الإماراتية للدولة.

وكان الفنان المصري محمد التاجي قد تطاول بشكل مستفز على دولة الكويت وسخر من تعداد سكانها وقال إحنا ١٠٠ مليون ده إحنا ناكلكم يا بتوع ال ٢٠٠ ألف.