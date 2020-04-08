لن يستطيع حاكم دبي أن يدفع نفقة الأميرة هيا بنت الحسين
عش الدبابير

لن يستطيع بن راشد دفع نفقة الأميرة هيا بنت الحسين لهذا السبب!

By وطن الدبور
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الدبور – لن يستطيع حاكم دفع نفقة التي هربت هي و اولادها من ساديته العام الماضي، بعدما إكتشفت ما يقوم به مع بناته و زوجاته وأهل بيته من سادية، فرفعت عليه قضية خلع في المحاكم البريطانية وطالبت بحرمانه حتى من رؤية أولاده.

وكشفت الأميرة هيا عن سبب منعه من رؤية أولاده بأسباب كثيرة قد تعرض حياتهم للخطر، وكان أهم ما جاء في حيثيات القضية أن أراد تزويج ابنته القاصر من ولي عهد السعودية بن سلمان ، ولم ينف الخبر و لا الإتهام لا بن راشد ولا ولي عهد السعودية بن سلمان، هذا بالإضافة لما قام به من تعذيب لأبنتيه بعد فشل محاولة الهرب.

ونشر ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي تغريدة كشف فيها عن الحالة المادية لإمارة دبي في الوقت الحالي بعد سلسلة من الضربات الموجعة التي تلقتها الإمارة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها إنتشار فيروس كورونا المستجد، وإلغاء آخر أمل كان يعلق عليه أمالا كثيرة وهو إكسبو دبي ٢٠٢٠.

وقال الضابط الإماراتي الذي يغرد تحت اسم بدون ظل وتصدق تغريداته بالعادة، قال ما نصه: “خزينة دبي فارغه.”

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ليعلق ناشط على الخير بسخرية كما لسع الدبور ما نصه: “بيض الله وجهك كم انت تثلج صدورنا بي اخبارك الجميله من اين سيدفع نفقة الاميره هيا شقيقة ملك الاردن ابن المكتوم”

وذكر الضابط الإماراتي بتغريدة نشرها الشهر الماضي وأعاد نشرها للتذكير وقال فيها وقتها: “الشيخ محمد بن راشد المكتوم ، يأمر بسرعة تخفيض الموظفين العاملين في الشركات المساهمة التابعة لحكومة دبي ، التي تعاني من ديون سابقة ، وجاء هذا الامر بسبب انخفاض اسعار النفط ، وفايروس كورونا الذي فاقم من ديون الامارة وسط انهيار صناعة السياحة بشكل كامل.”

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