مصري يستغل كورونا و يتحرش بالفتيات والنساء في لبنان خلال الليل

الدبور – إستغل مصري مقيم في لبنان جائحة كورونا، وقلة الناس في الشوارع بسبب القوانين التي فرضتها السلطات اللبنانية للحد من خروج الناس، وخوف الناس من الخروج حتى لا تصاب بفيروس كورونا، ليقوم بالتحرش بالفيتات و النساء خلال فترة الليل حيث يقل المارة بالشوارع.

حيث ألقت قوى الأمن اللبناني القبض على قاصر مصري، من مواليد عام 2002، وذلك بعد ورود بلاغات عن استهدافه للنساء والفتيات خلال ساعات الليل وتحرشه بهن باستمرار.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، في بيان لها، ”تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا حول قيام شخص بالتحرش – في خلال فترة الليل – بالفتيات والنساء في مدينة صور“.

وأضافت: ”على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي الى معرفة هوية الفاعل، وتبين أنه لا يوجد بحوزته أي أوراق ثبوتية“.

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، اعترف المتهم المصري بما نسب إليه، وأودع الجهة المختصة لإجراء اللازم بناء على إشارة القضاء المختص“.

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