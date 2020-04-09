أمريكا تبث البشرى: إكتشاف دواء جديد فعال لفيروس كورونا

الدبور – أمريكا بثت البشرى للعالم عن إكتشاف دواء جديد من قبل شركة أدوية معروفة لعلاج فيروس كورونا، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه، أن شركة ”بي فايزر“ وجدت ”علاجا جديدا وواعدا“ قد يمنع فيروس كورونا المستجد من الانتشار.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها الخميس، خلال الإحاطة الإعلامية لقوة عمل مكافحة فيروس كورونا من البيت الأبيض، إن الباحثين والخبراء في الولايات المتحدة أجروا اختبارات على 19 عقارا للتغلب على وباء كورونا القاتل، مشيرا إلى أن النتائج ”إيجابية“.

وأضاف أن ”هناك 26 عقارا آخر قيد التخطيط النشط للتجارب السريرية“. وأكد أن شركة ”بي فايزر وجدت علاجا جديدا وواعدا قد يمنع الفيروس من الانتشار“، وأنه يأمل في بدء الاختبار في التجارب السريرية ”قريبا جدا“.

وأشار إلى أنه تم إجراء أكثر من مليوني اختبار للمواطنين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى الولايات. وتجاوز عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، حاجز الـ25 ألف شخص.

جاء ذلك بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن جامعة ”جونز هوبكينز“ الأمريكية، الخميس. وأوضحت الجامعة أن عدد المتعافين من الفيروس في الولايات المتحدة التي باتت مركز لتفشي كورونا، يزداد يوما بعد يوم. وأشارت إلى أن عدد المتعافين وصل حتى مساء الخميس، إلى 25 ألفا و410 أشخاص بعموم البلاد.

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ووصلت الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة لأكثر من 460 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات 16 ألف حالة، وبذلك تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وبلغ عدد المتعافين بالمرض في كافة أنحاء العالم أكثر من 350 ألف شخص، وتحتل الصين المركز الأول بـ77 ألف متعاف، تليها كل من ألمانيا، وإسبانيا، وإيران ثم الولايات المتحدة.