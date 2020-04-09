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أمريكا في سباق لتجاوز إيطاليا بعدد الوفيات بسبب فيروس كورونا

By وطن الدبور
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الدبور- ارتفع عدد وفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، إلى نحو 16 ألف، و444، لتتخطى إسبانيا التي سجلت 15 ألف و238 حالة، بينما تظل إيطاليا في المرتبة الأولى مسجلة أكثر من 17 ألفا.

ويتزايد عدد الإصابات يوميًا في الولايات المتحدة، التي باتت تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا. 

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية، الخميس، فإن عدد الإصابات وصل 462 ألفا و180، بعد تسجيل 32 ألفا و509 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات بالفيروس بـ152 ألف و446، تليها إيطاليا ثالثة بـ 139 ألفا و422. 

من جانب آخر، تتصدر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تأثرا بالفيروس في عموم الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد الإصابات في الولاية إلى 151 ألف و79 إثر تسجيل 10 آلاف و693 إصابة جديدة. 

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وتأتي نيوجيرسي في المرتبة الثانية بـ 47 ألف و437، تليها ميشيغان ثالثة بـ 20 ألف و346 إصابة. 

ومن حيث عدد الوفيات، تتصدر نيويورك أيضا باقي الولايات بـ6 آلاف و269، تليها نيوجيرسي بألف و504، ثم ميشيغان بـ 959. 

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و591 ألفا، توفي منهم أكثر من 90 ألف، فيما تعافى ما يزيد على 340 ألف، بحسب موقع “Worldometer”.

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