مسقط تحت الحظر الصحي الكامل
عش الدبابير

إجراءات جديدة مشددة في مسقط سلطنة عمان لإحتواء كورونا

By وطن الدبور
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الدبور – في سلسلة من الإجراءات الجديدة المشددة التي أعلنت عنها لإحتواء إنتشار فيروس كورونا خاصة في العاصمة، بعد إرتفاع عدد الإصابات بشكل متزايد يوميا.

أعلنت شرطة عمان السلطانية صباح اليوم الجمعة عزلا صحيا لولاية مسقط عن باقي ولايات المحافظة، تفاديا لانتشار وباء فيروس كورونا.

ونبهت الشرطة العمانية السكان القاطنين في ولاية مسقط إلى إخضاعها للعزل الصحي العام، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

ويشمل العزل إغلاق الحركة المرورية المؤيدة إلى ولاية مسقط، باستثناء دخول الشاحنات والسلع التموينية، والخدمات الأساسية والطبية، مثل الوقود والصرف الصحي وغيرها.

ويأتي قرار عزل ولاية مسقط بعد يومين من قرار حظر الانتقالات من وإلى محافظة مسقط، التي تضم 5 ولايات أخرى.

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وسجلت سلطنة عمان صباح اليوم الجمعة 27 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد،484، بينها 3 وفيات بسبب الفيروس.

وقالت شرطة عمان بتغريدة على صفحتها الرسمية صباح اليوم ما نصه: “تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه كافة القاطنين في ولاية مسقط بأنه سيتم ضمها ضمن العزل الصحي العام المطبق على ولاية مطرح وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى إشعار آخر، راجيين من الجميع التعاون لما فيه الصالح العام. حفظ الله الجميع”

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