شاهد بالفيديو: سعودي يعنف زوجته الروسية ويرميها خارج المنزل في زمن كورونا

الدبور – نشرت سيدة من روسيا في السعودية، فيديو تصتصرخ فيها وتطلب المساعدة من أي شخص، وشرحت ما حصل معها من قبل زوجها السعودية الذي اعتبرها بضاعة إشتراها بماله، وعندما مل منها رماها في الشارع وضربها وعنفها بشكل كبير.

وقالت السيدة الروسية وهي تشكي ما فعله زوجها السعودية، إنها وحيدة في هذه البلد السعودية ولا تعرف أحدا هنا ممكن أن تلجأ إليه، وأن زوجها حرمها من اطفالها وألقى بها في الشارع بعد ضربها بشدة، وفي وقت الحظر و إنتشار فيروس كورونا في السعودية.

وقالت أنا بحاجة للمساعدة أي مساعدة، وإنها ذاهبة لقسم الشرطة لفتح تحقيق بما تعرضت له من ضرب وتعنيف من قبل زوجها السعودي الجنسية، وإنا تريد اطفالها فقط.

الدبور لسع الفيديو من صفحة حقوق الضعوف التي تعني بما يحصل في السعودية من ظلم لكل من يقيم على أرض الحجاز وخاصة الشعب السعودي المسكين.

سيدة #روسية تظهر على وجهها آثار ضرب وتعنيف زوجها السعودي لها الذي قام بأخذ طفليها منها وطردها من المنزل !! pic.twitter.com/Op6imjH3uj — حقوق الضعوف (@hukusfof) April 10, 2020

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التعليقات على الفيديو من قبل الذباب الإلكتروني الذي حاول أن يدافع عن الزوج وعن السعودية بطريقة غبية، حيث قال أحدهم حسب معلوماتي زوجها عراقي وليس سعودي، بينما قال إنها غير مسلمة، وقال أخر إنها من القوقاز وليس روسيا، وكأن القصة فقط جنسيتها وديانتها وهوية زوجها عراقي أم سعودي، مع أن المصادر قالت إنه قطيفي من العوامية حسب ما قال نشاط سعودي.

زوجها قطيفي من العواميه . — MAHZ (@MAHZ__) April 11, 2020