سعودي يعنف زوجته الروسية ويليقها في الشارع
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شاهد بالفيديو: سعودي يعنف زوجته الروسية ويرميها خارج المنزل في زمن كورونا

By وطن الدبور
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الدبور – نشرت سيدة من روسيا في ، فيديو تصتصرخ فيها وتطلب المساعدة من أي شخص، وشرحت ما حصل معها من قبل زوجها الذي اعتبرها بضاعة إشتراها بماله، وعندما مل منها رماها في الشارع وضربها وعنفها بشكل كبير.

وقالت السيدة الروسية وهي تشكي ما فعله زوجها السعودية، إنها وحيدة في هذه البلد السعودية ولا تعرف أحدا هنا ممكن أن تلجأ إليه، وأن زوجها حرمها من اطفالها وألقى بها في الشارع بعد ضربها بشدة، وفي وقت الحظر و إنتشار فيروس .

وقالت أنا بحاجة للمساعدة أي مساعدة، وإنها ذاهبة لقسم الشرطة لفتح تحقيق بما تعرضت له من ضرب وتعنيف من قبل زوجها السعودي الجنسية، وإنا تريد اطفالها فقط.

الدبور لسع الفيديو من صفحة حقوق الضعوف التي تعني بما يحصل في السعودية من ظلم لكل من يقيم على أرض الحجاز وخاصة الشعب السعودي المسكين.

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التعليقات على الفيديو من قبل الذباب الإلكتروني الذي حاول أن يدافع عن الزوج وعن السعودية بطريقة غبية، حيث قال أحدهم حسب معلوماتي زوجها عراقي وليس سعودي، بينما قال إنها غير مسلمة، وقال أخر إنها من القوقاز وليس روسيا، وكأن القصة فقط جنسيتها وديانتها وهوية زوجها عراقي أم سعودي، مع  أن المصادر قالت إنه  قطيفي من العوامية حسب ما قال نشاط سعودي.

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