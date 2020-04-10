علي جمعة يفتي: تكنولوجيا الجيل الخامس 5G سبب انتشار كورونا، وأقم الصلاة

الدبور -في فتوى جديدة قال الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في مصر، إن فيروس كورونا خطر داهم لا يستهان به، موضحا أن تكنولوجيا الجيل الخامس هيأت الأجواء لانتشار كورونا حول العالم.

وأضاف “البعض يسأل “لماذا جاء وباء الإنفلونزا الإسبانية؟”، وقد اختلفت المدارس الطبية والاجتماعية والسياسية في دراسة هذا الوباء بهذه القسوة، وسبب ظهوره وانتشاره، فقال البعض إنه ظهر من البيئة التي عاش فيها الناس في الحرب العالمية الأولى بسبب الخنادق الرطبة والمستنقعات ما سبب بيئة غير صحية والتي شكلت بيئة صالحة لانتشار الفيروس”.

وأردف خلال برنامجه “لقاء الجمعة”، المذاع على فضائيات “DMC”، و”on”، و”الحياة”، و”cbc”، أن المحققون من العلماء يرون شيئا آخر وهو أنه في عام 1918 أن الوباء جاء من اختلال الكهرومغناطيسية في الأرض لشيوع الكهرباء، مضيفا “الكهرباء لما دخلت أحدثت شئ ما في الجو هيئته لأن تجعل هذه المواد تنفصل وتكون الفيروس”.

وتابع: “هذه النظرية عندما نحاول تطبيقها على كورونا فإننا سنجد أن الجيل الخامس قد يكون سببا يحتاج إلى تفكر في الاتصالات والمواصلات، كل تليفوناتنا الآن 4G اللي من أجله انطلق 20 ألف قمر صناعي يدور حول الأرض، وحتى ندخل 5G أي الجيل الخامس اضطروا أن يطلقوا 100 ألف قمر صناعي فأحدث هذا خللا آخر في المجال المغناطيسي جعلت البيئة الموجودة قابلة لانتشار هذه الفيروسات”.

وأضاف “البعض قال إنه فيروس مُخلّق داخل المعامل أو أن له سلالتين أو ثلاثة الإيطالية والنمساوية والإنجليزية أو أنه جزءا من الحرب البيولوجية، كل هذا قد يكون صحيحا، لكن لماذا ينتشر بهذه القسوة؟، ولماذا هُيئت له الأجواء من غير قصد؟، لأن القصد كان الوصول إلى 5G”.

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وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و675 ألفا، توفي منهم أكثر من 101 ألف، فيما تعافى قرابة 372 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.

ليس عالم اتصالات بل شيخًا أزهريًا.. المفتي السابق الدكتور علي جمعة يكشف عن سبب سرعة انتشار فيروس كورونا pic.twitter.com/2A9xx3L6p3 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 10, 2020