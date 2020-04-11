إصابة 6 أشخاص بإطلاق نار في حفل صاخب مع الحجر في كاليفورنيا

الدبور – في حفل أقيم بمجمع سكني في منتصف الليل مع إعلان الحظر المنزلي ومنع التجمعات في ولاية كاليفورنيا، لمنع تفشي وباء كورونا في الولاية، أصيب 6 أشخاص بجروح، السبت، جراء إطلاق نار على الحفل وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما بدأت عملية بحث عن 4 مشتبه فيهم، بحسب السلطات المحلية.

ونقلت وكالة ”أسوشييتد برس“ عن رئيس شرطة مقاطعة ”كيرن“ سيسا أولاجي، قوله إن ”إطلاق النار استهدف حفلا أقيم بمنتصف الليل في مجمع سكني بمنطقة بيكر سفيلد وسط الولاية، وتسبب في إصابة حدَث و5 بالغين بعيارات نارية“.

وأضاف المسؤول الأمني، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، معربا عن أسفه لوصول الأمر إلى نهاية ”سيئة“.

وقالت الشرطة إن ”الحفلة التي جرت وسط أوامر البقاء في المنزل على مستوى الولاية بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا، كانت كبيرة، لكن لم يتم تحديد عدد الحاضرين بعد“.

وأوضح أولاجي، أن ”4 رجال شوهدوا يقودون سيارة بيضاء، فيما لم يتم تحديد ما إذا كانوا قد حضروا الحفلة، أم أنهم قاموا فقط بإطلاق النار من السيارة“. وتابع أن ”عملية البحث عن المشتبه فيهم جارية“.

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