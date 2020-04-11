شاهد حليمة بولند خلعت ما تبقى من ملابسها وتحولت لداعية تقدم دروس دينية (فيديو)

الدبور – الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، خلعت ما تبقى من ملابسها وتحولت إلى داعية تقدم الدروس الدينية و النصائح، الامر الذي أثار سخرية واسعة وجدل لدى النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي.

فقد تعرضت الإعلامية المثيرة في ظهورها الذي لا يخلو من العري، حليمة بولند لموجة هجوم وسخرية واسعة بسبب فيديو جديد تم نشره على عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام”، سمع فيه صوتها وهي تدعو إلى قراءة القرآن يومياً.

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص ينسون ذلك لافتة إلى أنه يمكن تنظيم الوقت أن يساعد على القيام بكل المهمات.

وتمنت أن يزول وباء فيروس كورونا المستجد قريباً. كما أرفقت الفيديو بالتعليق: “راحة البال قصة لن يفهمها تاركو الصلاة”. وتعرضت على إثر هذا لموجة من الانتقادات حيث رأى الكثير من المتابعين أنه لا يمكنها تقديم النصائح في هذا الصدد للآخرين.

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ومما كتب في التعليقات: “كنا ناسين وننتظرك تذكرينا” و”البيت دا طول عمرو طاهر” و”الله يهديكي ويصلحك ويتوب عليكي ويا رب بعد الأزمة ما ترجع حليمه لعادتها القديمة” و”قلبها عامر بالإيمان من يقرب شهر رمضان ما شاء الله وقت الغبقات وش وضعها نغفل ولا ما نغفل”. ودافع عنها آخرون معتبرين أنه يمكن الإنسان أن يتراجع عن الأخطاء وأن يعلن توبته.

ويشار إلى أنها أعلنت في وقت سابق أنها تمضي الحجر المنزلي برفقة ابنتيها وتلاعبهما في الحديقة وتمارس الرياضة.