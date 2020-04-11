فيديو مؤثر ومبكي لولي عهد أبوظبي بعد إصابته بفيروس كورونا ويتحدث عن وضع والدته (فيديو)

الدبور – خرج ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد بفيديو محزن ومؤثر ومبكي، ليبشرنا إنه ووالدته بخير، وجاءت البشرى من قصره المحصن البعيد جدا عن الشعب وعن ضحاياه المنتشرين في العالم، وقال المؤامرات مستمرة و الشيطنة سترونها بحلة جديدة بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وظهر محمد بن زايد الملقب في الوطن العربي وبين أبناء شعبه الأحرار منهم بشيطان العرب، في فيديو من داخل قصره، وهو يتحدث عبر مكالمة فيديو جماعي، مع مسؤولي الصحة، وخلية الأزمة التي تتابع كورونا.

وقال ابن زايد: “أنا والوالدة (فاطمة الكتبي) بخير”.

وكان لافتا أن ابن زايد حين سؤاله المشاركين بالمكالمة عمّا إذا كانوا يحتاجون شيئا، أجاب أحدهم بأن وقوفه إلى جانبهم كاف، مضيفا “أنت رأس الهرم”.

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وقبل أسابيع، تداولت وسائل إعلام كثيرة، أخبار تحدثت عن إصابة ابن زايد بفيروس كورونا، وتم وضعه بالحجر الصحي و المراقبة المستمرة في قصر بعيد جدا وغير معروف، وقيل ان العدوى إنتقلت اليه من خلال خادمة فلبينية تعمل في أحد قصوره المنتشرة.

ويذكر أن دولة الإمارات هي أول دولة وصلت لها عدوى فيروس كورونا، ولكن كانت هناك تعليمات مشددة بعدم الإفصاح عنها خوفا على الإقتصاد المتردي أصلا، وبعدها بدأت الدولة بالطشف عن بعض الأرقام تدريجيا، وحتى صباح الأحد، سجلت الإمارات 3736 إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 20 حالة وفاة، حسب المصادر الرسمية في وزارة الصحة الإماراتية.

#محمد_بن_زايد خلال حديثه بتقنية الاتصال المرئي، مع عدد من قادة الفرق الوطنية التي تواجه انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اطمأن سموه عليهم وتابع سير العمل في مجالاتهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الحالية#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/fVT6Bn1vvP — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) April 11, 2020