معركة شرسة بين الشرطة الأمريكية وراكب بسبب “قناع الوجه” (فيديو)

الدبور – بسبب فيروس كورونا و القوانين الجديدة التي فرضتها بعض السلطات في ولايات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت معركة شرسة بين أفراد من الشرطة وراكب في باص عمومي رفض إرتداء قناع الوجه ورفض النزول من الباص حسب القوانين الجديدة التي تفرض على الزبائن إرتداء القناع في الأماكن العامة.

حيث أخرجت شرطة فيلادلفيا في أمريكا ”قسرا“ راكبا كان يستقل إحدى الحافلات، لعدم ارتدائه قناعا للوجه (كمامة)، حيث تم تطبيق قواعد جديدة لحماية عمال النقل والركاب، وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا.

ويحق لمسؤولي النقل، عدم السماح للركاب الذين لا يرتدون أقنعة الوجه بالتنقل، ولكن بعد هذا الحادث جرى إلغاء ذلك.

و اتصل سائق الحافلة بالشرطة بعد أن رفض أحد الركاب مغادرة الحافلة، ووجد الضباط أن الرجل ما زال يرفض الخروج وبدأ في المقاومة أكثر.

ويُظهر مقطع الفيديو العديد من الضباط المرتدين لأقنعة الوجه وهم يسحبون الرجل من الحافلة من ذراعيه وساقه، فيما يظهر مقطع فيديو آخر، ما حدث قبل ذلك مباشرة، عندما بدأ مسؤول مجهول في الحافلة بإخبار جميع من لا يرتدون قناعا أن ينزلوا من الحافلة.

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وكانت هيئة النقل بجنوب شرق بنسلفانيا قد قدمت خطة ”خدمة شريان الحياة“ في وقت سابق من الأسبوع للحفاظ على نظام النقل، لكي يتماشى مع حماية صحة وسلامة موظفيها، وتضمن جزء من هذه الخطة مطالبة ركاب الترانزيت باستخدام أقنعة الوجه.

وأصيب العشرات من موظفي هيئة النقل بجنوب شرق ولاية بنسلفانيا بالفيروس التاجي، وتوفي ثلاثة بشكل مأساوي.

وضغطت النقابات على الهيئة لتنفيذ الخطة بعد أن اشتكت من أن الكثير من الناس يقومون برحلات غير ضرورية، مما يعرض السائقين والركاب الآخرين للخطر.

وبعد الحادث، أصدرت هيئة النقل بيانًا، قالت فيه ”إن تلك السياسة لم تعد سارية المفعول“.