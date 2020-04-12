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أسترالي يرمي القمامة راكبا دبابة خوفا من فيروس كورونا! فيديو

By وطن الدبور
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الدبور – من طرائف جائحة كورونا، وما يقوم به البعض من مواقف غريبة وعجيبة بالتعامل مع إنتشار ، إنتشر على وسائل التواصل الغجتماعي غريب لطريقة رمي القمامة من قبل شاب خوفا من الإصابة بكورونا اللعين.

و تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه شاب أسترالي يخرج حاوية القمامة من فناء منزله إلى الشارع راكبا دبابة صغيرة.

ويبين الفيديو كيف يجلس الشاب داخل الدبابة، لتجنب لمس أي سطح خارجي أوالاتصال بالمارة، ويقوم بدفع الحاوية التي كانت موجودة في فناء منزله إلى الشارع مستخدما مدفع الدبابة ويتركها على جانب الطريق ثم يعود أدراجه إلى حديقة المنزل.

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ورغم الحجر المنزلي المفروض على أكثر من نصف الكرة الأرضية، تفنن الأستراليون، بتزيين أنفسهم للخروج من أجل رمي القمامة ونشروا صورا ومقاطع فيديو لجولاتهم القصيرة.

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