البلاط السلطاني العُماني يدخل رسميا موقع تويتر

الدبور – دشنت شؤون البلاط السلطاني في عُمان، الأحد، حسابا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وجاء في التغريدة الأولى على الحساب حسب ما لسع الدبور ما نصه:

“نافذة تواصل جديدة يطلقها #شؤون_البلاط_السلطاني في عالم الشبكات الاجتماعية، مستلهمين فكر المغفور له جلالة #السلطان_قابوس_بن_سعيد طيّب الله ثراه، وسائرين على نهج ورؤية حضرة صاحب الجلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق المعظّم حفظه الله ورعاه لتكون #عُمان_نهج_راسخ_نهضة_متجددة .”

نافذة تواصل جديدة يطلقها #شؤون_البلاط_السلطاني في عالم الشبكات الاجتماعية، مستلهمين فكر المغفور له جلالة #السلطان_قابوس_بن_سعيد طيّب الله ثراه، وسائرين على نهج ورؤية حضرة صاحب الجلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق المعظّم حفظه الله ورعاه لتكون #عُمان_نهج_راسخ_نهضة_متجددة . pic.twitter.com/JuNsJIdaQc — شؤون البلاط السلطاني ــ سلطنة عُمان (@Oman_rca) April 12, 2020

وأرفق الحساب مع التغريدة مقطع فيديو ترويجياً لصفحة شؤون البلاط السلطاني، التي بدا أنها ستكون منصة لنشر أخبار وإعلانات القيادة العمانية المتمثلة بالسلطان “هيثم”.

ولقي الإعلان عن فتح الحساب ترحيباً من قبل العُمانيين، داعين إلى أن تكون بادرة تصب في مصلحة المواطنين.

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حيث علق الكاتب سعود الفوزان على التغريدة بقوله:” ستبقى عمان رائده في عالمنا العربي والإسلامي داءما وعمان هي من ساهمت في نشر الاسلام في شرق افريقيا واسيا في اندونيسيا وغيرها بسفنها ذات الاشرعه البيضاء الجميلة ناهيك عن صد الغزاة وحماية جزيرتنا العربيه من الاسبان والبرتغال وغيرهم /إخواني اجدادكم عظماء تحياتي لهم ولكم”

ستبقى عمان رائده في عالمنا العربي والإسلامي داءما وعمان هي من ساهمت في نشر الاسلام في شرق افريقيا واسيا في اندونيسيا وغيرها بسفنها ذات الاشرعه البيضاء الجميلة ناهيك عن صد الغزاة وحماية جزيرتنا العربيه من الاسبان والبرتغال وغيرهم /إخواني اجدادكم عظماء تحياتي لهم ولكم — سعود الفوزان (@saudfozan1) April 12, 2020

وقال ناشط ما نصه: بوابة إجتماعية جديدة لشؤون بلاط السلطان المعظم، بإختلاف وحداته، من المنشأت السلطانية إلى الضيافة والخيالة والهجانة واليخوت السلطانية والطيران السلطاني، وأمن شؤون البلاط السلطاني وغيرها، أرجو أن نرى إبراز منجزات هذه الوحدات الرائعة، أعمال يشارُ لها بالبنان محليًا وعالميًا

وجاء تدشين المنصة الإلكترونية بعد نحو أربعة شهور من تولي السلطان هيثم، الذي كان وزيراً للثقافة والتراث، العرش السلطاني في 11 يناير/كانون ثاني، عقب وفاة السلطان “قابوس”، بعد 50 عاماً قضاها في الحكم.

وعلق ناشط بقوله عن الخطوة المتأخرة ما نصه: “أن تبدأ متأخراً خير من لا تبدأ

خطوة في الإتجاه الصائب والأهم محتوى التغريدات التي تنشر عبر الحساب وأحترافية النشر لتكون رافداً للمعلومات والفعاليات والأنشطة والمشاريع التي تتبناها هذه الوحدة”

أن تبدأ متأخراً خير من لا تبدأ

خطوة في الإتجاه الصائب والأهم محتوى التغريدات التي تنشر عبر الحساب وأحترافية النشر لتكون رافداً للمعلومات والفعاليات والأنشطة والمشاريع التي تتبناها هذه الوحدة — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) April 12, 2020