الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخص السلطان هيثم بن طارق بإتصال هاتفي لهذا السبب!

الدبور – أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إتصالا هاتفيا بسلطان سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق، وهذا اول إتصال رسمي يجريه الرئيس الفلسطيني بعد تسلم السلطان منصبه، بعد تعزيته من قبل بوفاة السلطان قابوس رحمه الله وتهنئة على تسلم منصب السلطان.

وخلال الاتصال، “اطمأن عباس على سلطان عمان وعلى الشعب العماني ، في ظل انتشار جائحة كورونا في المنطقة والعالم”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت الوكالة أن “عباس” تمنى موفور الصحة والعافية لسلطان عمان، معربا عن ثقته بأن السلطنة ستتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر”.

ولفتت إلى أن سلطان عمان، وجه الشكر، للرئيس الفلسطيني على هذا الاتصال، متمنيا للشعب الفلسطيني دوام التقدم وتحقيق آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال.

وأضافت: “شدد سلطان عمان على متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين والسلطنة، وعلى مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية”.

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وتلعب سلطنة عمان دورا محوريا في ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحكم علاقتها المتصاعدة مع(إسرائيل).

#جلالة_السلطان_المعظم/حفظه الله ورعاه / يتبادل اتصالين هاتفيين

مع فخامة رئيس دولة #فلسطين ـ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وصاحب السمو الملكي #الأمير_تشارلز أمير ويلز pic.twitter.com/rnUSyI3Ity — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 12, 2020