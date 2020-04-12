عش الدبابير

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخص السلطان هيثم بن طارق بإتصال هاتفي لهذا السبب!

By وطن الدبور
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الدبور – أجرى محمود عباس إتصالا هاتفيا بسلطان سلطنة عمان ، وهذا اول إتصال رسمي يجريه بعد  تسلم السلطان منصبه، بعد تعزيته من قبل بوفاة السلطان قابوس رحمه الله وتهنئة على تسلم منصب السلطان.

وخلال الاتصال، “اطمأن عباس على سلطان عمان وعلى الشعب العماني ، في ظل انتشار جائحة كورونا في المنطقة والعالم”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت الوكالة أن “عباس” تمنى موفور الصحة والعافية لسلطان عمان، معربا عن ثقته بأن السلطنة ستتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر”.

ولفتت إلى أن سلطان عمان، وجه الشكر، للرئيس الفلسطيني على هذا الاتصال، متمنيا للشعب الفلسطيني دوام التقدم وتحقيق آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال.

وأضافت: “شدد سلطان عمان على متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين والسلطنة، وعلى مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية”.

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وتلعب سلطنة عمان دورا محوريا في ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحكم علاقتها المتصاعدة مع(إسرائيل).

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