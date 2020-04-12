يعد إربد: بؤرة جديدة لفيروس كورونا في عمان، وهذا ما حصل (فيديو)

الدبور – بعد محافظة إربد يبدو أن هناك بؤرة جديدة لفيروس كورونا في الأردن، وهذه المرة وصلت إلى العاصمة عمان.

حيث أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أنه تقرر عزل أحد الأحياء السكنية في منطقة النصر شرق العاصمة عمّان، بعد تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأشار جابر بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأحد، إلى أن الإصابات الجديدة تم اكتشافها خلال الفحص العشوائي، الذي أجرته فرق التقصي في المنطقة، السبت.

وأكد وزير الصحة أن فرق الاستقصاء الوبائي تواصل عملها في الحي السكني، بهدف التقصي عن مصدر العدوى بالفيروس وفحص مخالطي المصابين. وأعلن الوزير جابر، في وقت سابق من، اليوم الأحد، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب تسجيل 24 حالة شفاء من الفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة، في المملكة، التي تفرض حظر تجول بشكل شامل على مدى اليومين الماضيين، إلى 389 إصابة، في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 201 حالة.

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ونشر ناشط فيديو وعلق عليه بقوله: “هاد شارع مدرستي مدرسة الوكالة

يا رب انا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين

عزل مخيم النصر #كورونا #Covid_19

ييييييييه

هاد شارع مدرستي مدرسة الوكالة 💔💔💔

يا رب انا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين

عزل مخيم النصر #كورونا #Covid_19 pic.twitter.com/K2gTYjntsc — ⭐IMAA⭐ (@imaaaqel94) April 12, 2020

البدء في إجراءات عزل منطقة النصر حاليا#الله_يستر pic.twitter.com/3FPPiFjubH — Omar Alobair Aldaja 🇯🇴⚔️ (@AldajaOmar) April 12, 2020

عزل منطقة مخيم النصر بعد اكتشاف 3 حالات بالفحص العشوائي



يارب سلمّ .. pic.twitter.com/dU4mgfWg5f — Alaa Alkurdi (@3la2Alkurdi) April 12, 2020