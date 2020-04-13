إنتفاضة في السعودية بعد إغتيال عصابات بن سلمان عبد الرحيم الحويطي لأنه رفض إخلاء منزله (فيديو)

الدبور – ضجت مواقع التواصل الغجتماعي خلال الساعات الماضية بقضية إغتيال عبد الرحيم الحويطي بعد مداهمة منزله بالقوة و العبث به ومن ثم إغتياله بعد رفضه إخلاء منزله وقريته، التي يسعى بن سلمان للإستيلاء عليها لإقامة مشروع الإنفتاح و الفسق.

ونشر العديد من النشطاء عبر وسم إستشهاد عبد الرحيم الحويطي عدة فيديوهات وتغريدات تندد بطريقة عصابات المفايا التي يمارسها بن سلمان وقواته لتنفيذ مخططاته، وقتل وتقطيع كل من يقف ضد تلك المخططات كما فعل من قبل مع الصحفي جمال خاشقجي.

ونشر حساب علياء الحويطات فيديو للشهيد عبد الرحيم قبل إستشهاده وهو يتحدث كيف يستخدم بن سلمان القوة لترحيلهم كما فعل من قبل السيسي مع أهل سيناء لإخلاء المنطقة لإسرائيل وصفقة القرن، وقالت علياء ما نصه: “عبدالرحيم لم يستشهد فقط لأجل أرضه فمثله من الرجال هم صمام أمان الأمة الذي يحفظ دينه وارضه من خيانة عميل نصبه الإستعمار ينهب ارضنا ويدنس مقدساتنا ويجعلها وكر دعارة ومرتع للإسرائيليين!”

عبدالرحيم لم يستشهد فقط لأجل أرضه فمثله من الرجال هم صمام أمان الأمة الذي يحفظ دينه وارضه من خيانة عميل نصبه الإستعمار ينهب ارضنا ويدنس مقدساتنا ويجعلها وكر دعارة ومرتع للإسرائيليين! #شهيد_الأرض_الحويطي #الحويطات #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/ylPY94VTFP — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

ونشر الصحفي محمد رفعت أيضا عن جريمة الإغتيال ومشروع بن سلمان الإستعماري، وقال ما نصه كما لسع الدبور: “أصحاب أرض #مشروع_نيوم يتعرضون لتهجير قصري وهي جريمة تقع بصلب اختصاص #الجنائية_الدولية.. مشروع #نيوم مجرد وهم غير قابل للتنفيذ وهو غطاء يمنح به #محمد_بن_سلمان لإسرائيل عنق #مكة ومقدسات المسلمين وهو ما يجعل تدخل العالم الاسلامي أجمع لوقف هذا الجرم فرض عين”

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أصحاب أرض #مشروع_نيوم يتعرضون لتهجير قصري وهي جريمة تقع بصلب اختصاص #الجنائية_الدولية.. مشروع #نيوم مجرد وهم غير قابل للتنفيذ وهو غطاء يمنح به #محمد_بن_سلمان لإسرائيل عنق #مكة ومقدسات المسلمين وهو ما يجعل تدخل العالم الاسلامي أجمع لوقف هذا الجرم فرض عين#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/sEXAO4UjOD — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) April 13, 2020

ونشر ناشط بعض الصور من مكان إرتكاب الجريمة ما فعلته قوات بن سلمان بشعبها، وعلق ما نصه: “يا شعب بلاد الحرمين هل عرفتم من هو عدوكم اﻷول هم العسكر الخونة الذي قدموا طاعة الظالم على طاعة الله ويستميتون في تنفيذ أوامرة بوحشية اللهم انتقم من كل عسكري لا يتبرأ من ابن سعود”

#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي

يا شعب بلاد الحرمين هل عرفتم من هو عدوكم اﻷول

هم العسكر الخونة الذي قدموا طاعة الظالم على طاعة الله ويستميتون في تنفيذ أوامرة بوحشية

اللهم انتقم من كل عسكري لا يتبرأ من ابن سعود pic.twitter.com/kRuwGOJHsW — عدنان (@3_ddnan) April 13, 2020

وعلق ناشط أخر بقوله: “هذا ليس في الاراضي الفلسطينيه المحتله هذا في السعوديه محمد بن سلمان يهدم البيوت ويقتل الساكنين #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي“

هذا ليس في الاراضي الفلسطينيه المحتله هذا في السعوديه محمد بن سلمان يهدم البيوت ويقتل الساكنين #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/O6uGao2oIl — Ahmed bn Amr🇾🇪احمد بن عمرو (@amr_bn) April 13, 2020

بينما قال ناشط سعودي في فيديو نشره على صفحته، أن لا فرق بين نظام بن سلمان ونظام بشار الأسد الذي يقتل شعبه بالبراميل المتفجرة أو نظام السيسي الذي يقتل ويهجر شعبه أيضا، وخرج الكثير من النشطاء في السعودية عن خوفهم فيما يعتقد بعض المحللين أن بن سلمان ضرب المسمار الأخير في نعشه وتجاوز كل الحدود بجرائم القتل التي يقوم بها بحق أبناء شعبه.

و في فجر اليوم حاصرت قوات الأمن قرية خريبه وطالبوا “عبدالرحيم أحمد محمود الطقيقي الحويطي” الخروج من البيت وتسليمه لقوات الأمن فيما رفض عبدالرحيم تسليم البيت وأنه لن يتخلى عن بيته حتى لو قتل دفاع عنه، و توصل الأمر إلى محاولة إخراجه بالقوة وادى الإشتباك إلى إغتياله وتدمير منزله و العبث بمحتوياته.

مقتل أحد أبناء قبيلة "الحويطات" لأنه رفض استيلاء #ابن_سلمان على أرضه !



الفيديو يظهر لحظة الهجوم على منزله👇pic.twitter.com/5gJPPtEWgy — نحو الحرية (@hureyaksa) April 13, 2020