سعودي إستخف دمه لينتهي به الأمر إلى الإعتقال.. شاهد الفيديو

الدبور – حاول شاب سعودي ان يستخف دمه بتصوير مقطع ظن إنه مضحك، لينتهي به الأمر إلى الإعتقال و السجن بعد تعرف الامن على هويته بسهولة من خلال مقطع الفيديو الذي بثه على حسابه، ليجمع بعض اللايكات و الشهرة في وقت الحظر المنزلي في السعودية.

فقد ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة ضمد بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، القبض على شابين أحدهما ظهر وهو يحاول خرق حظر التجول بالاختباء داخل “كرتون” والآخر قام بتصوير المقطع.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، فإن رجال الأمن رصدوا مقطع الفيديو، حيث تم تحديد هوية الشاب الذي ظهر مختبئا في “كرتون”، فيما تمت إحالة كلا الشابين إلى النيابة العامة للتحقيق.

القبض على شابين خالفا منع التجول بـ"ضمد" وإحالتهما للنيابة pic.twitter.com/2fy5bLbR6r — فـ هـ د كاملي (@fahadkamly) April 13, 2020

وعلق النشطاء في السعودية على ثقل دمه وهبله، حيث قالت ناشطة سعودية:” ثقل دم مركب وين ضمد فيه؟” لترد ناشطة عليها ما نصه: “ياختي ثقل دم بشكل فضيع والله مدري وينها بس إنها عندنا في مكان ما”

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بينما قال ناشط ما نصه: “لاحول ولا قوه هذولي مرضى الله يهديهم لاسف وهم قليل الوضع ماهو وقت المزاح والعب وضعة الاوامر لحمايتنا جميعا ويجب السمع والطاعه ديننا وولاة امرنا يعرفون ويجب علينا السمع والطاعه والاجر من الله سبحانه وندعو الله ان يكشف الغمه عنا وجميع العالم يارب”

هم يبون يستظرفون فقط والا الحمدالله حكومتنا والله مو مقصره لو عندك شغل ضروري جدا وقسم بالله يتساعدون معك ويتعاملون معك بالاحترام والتقدير لكن مثل ها العينات لازم تختفي غصب — Hussain.Abdullah (@hhedas2015) April 13, 2020