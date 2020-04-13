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فتاة عراقية إنتحرت بواسطة حجابها في غرفتها! (صور)

By وطن الدبور
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الدبور – أقدمت في على شنق نفسها في غرفتها بواسطة تعليق حجابها بمروحة الغرفة، بطريقة أثارت جيمع من عرفها بصدمة شديدة.

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، إن “فتاة من مواليد عام 2000 أقدمت على الانتحار بشنق نفسها بحجابها الموصول بالمروحة السقفية داخل منزلها في منطقة حي العامل غرب بغداد”.

وأضاف المصدر أن “الفتاة صعدت على كرسي، وربطت الحجاب في مروحة سقفية، ثم لفته حول رقبتها، لتتدلى منه، قبل أن يعثر ذووها عليها مفارقة الحياة”.

وقال إن قوة أمنية وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا في ملابسات الواقعة.

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