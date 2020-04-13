كويتي يستغل كورونا لإجبار الفتيات على الفسق، قال أريد “أونس” الشعب وين المشكلة؟!

الدبور – بينما تحارب دولة الكويت بكل أجهزتها الصحية و الأمنية وحتى الجيش جائحة كورونا، ومحاربة إنتشار الفيروس في البلاد، إستغل كواطن كويتي هذا الوباء العالمي لإجبار الفتيات و السيدات على العمل في مجال الدعارة مقابل مردود مالي.

وفي التفاصيل التي ذكرها مصدر أمني كويتي فإنّ فتاة تلقت اتصالات ورسائل من شخص حرضها على الفسق والفجور بدعوتها وصديقتها إلى حفلة خاصة مقابل 100 دينار، إلا أنها رفضت تلبية طلبه.

وتمادى ذلك الشخص في وقاحته وألح على الفتاة باتصالات عدة سببت لها إزعاجاً، ما اضطرها إلى التوجه إلى المخفر لتقديم شكوى بحقه. بحسب صحيفة “الراي”

وأبلغت الفتاة الأمنيين بما حصل معها، وزودتهم برقم هاتف الشخص، وتم ضبطه، وإحضاره للمخفر، وبمواجهته لم ينكر الاتهام المنسوب إليه، وقال فقط أراد الإستمتاع وإمتاع الشعب في وقت الحظر المنزلي، وين المشكلة؟

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و أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب “لقاحا”، مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد “أكثر فتكا” بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1، الذي ظهر في نهاية آذار/مارس 2009 في المكسيك.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من جنيف: إن “البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه. نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعرف أنه فتاك أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009″، داعيا إلى رفع الحجر الصحي في العالم “ببطء”.