من أجبر ابنة الفنان المصري محمد شومان أن تشتم والدها وتتبرأ منه بالفيديو؟

الدبور – من اجبر ابنة الفنان المصري محمد شومان من أبيها المقيم في تركيا، و الذي إشتهر بعد فلمه مع عادل إمام مرجان أحمد مرجان؟

حيث أعلنت لجين شومان، ابنة الفنان المصري محمد شومان، المقيم في تركيا منذ عدة سنوات، عن تبرئها وأسرتها منه تماما، مؤكدة أن لا علاقة لهم به، سواء هي أو والدتها وأشقاؤها، وذلك ردا على بيان أصدره والدها من مقره في تركيا قال فيه إنه تم اعتقال ابنه وشقيقه في مصر.

ووثقت لجين تفاصيل ما أعلنته في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”، وقالت عن المقطع: “اضطريت آسفة أعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لأسباب كتير أوي منها إن ناس قليلة جدا اللي تعرف إنك بابايا، فعلا كان نفسي أكمل كده ومحدش يعرف، ده رد على البيان اللي محمد شومان أصدره النهاردة على صفحته”.

وأوضحت لجين شومان قائلة: “أنا لجين شومان ابنة محمد شومان اللي أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات إنهم ينقذوا أسرته اللي بيموتوا بالبطيء، وإنهم يفرجوا عن أخويا من غير أي شروط”.

وأردفت قائلة: “الأول عاوز أعلق على إننا مش أسرتك علشان إنت مجرد اسم على البطاقة وإحنا ملناش صلة بيك وقطعنا كل ما ليه علاقة بيك من 5 سنين”.

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وأكدت ابنة الفنان المصري قائلة: “ابنك اللي بتناشد السلطات علشان تطلعه اللي إنت متحملتش مسؤوليته من وهو عنده سنة ونص واللي ربته هي أمه واللي طلع مع مامته”.

وتابعت لجين شومان بالقول: “إنت مش رب أسرتنا، إحنا رب أسرتنا أمنا، ورب أسرة أحمد أمه بردو، إنت مش مسؤول عننا ولا مسؤول مننا، ومش من حقك تطلع تتكلم بلساننا، وإحنا مطلبناش منك ده ولا عمرنا طلبنا منك أي حاجة خالص”.

وشددت قائلة: إنت بتتكلم عن أخوك وابن أخوك بس مالكش دعوة بينا، هما بيحققوا معاه علشان يتأكدوا إنه ما فيش صلة بيك تماما وهيطلع متتدخلش أرجوك”.

وتابعت ابنة شومان قائلة: “عاوز تعمل صورة الأب اللي هو عاوز ينقذ أولاده، انزل وواجه ده بنفسك، بس متبقاش قاعد في بلد تانية وتتكلم بإسمنا”.

واستأنفت: “حاولنا نشيل اسمه، ونرفع قضايا ونتشال منه ميبقاش حتى اسم على البطاقة بس معرفناش، وبنوجه رسالة للسلطات، لو هما يعرفوا يساعدونا نعمل ده عشان نتبرأ تماما منه خليكوا معانا إحنا بنحاول”.

وأشارت قائلة: “وأرجوك متتكلمش بلساننا ومتطلعش بيانات اللي انت بتعمله ده مجرد صورة، انت بتعمل ده بس علشانك، بتتكلم عن فيلم وبتعمله له دعاية على قفانا، مش عارفة أقولك إيه الحقيقة”.

وواصلت: “إنت بتقول إن احنا بنموت بالبطيء، وإن وجودنا ها أذى لينا، لأ إحنا موجودين هنا بإرادتنا، مفيش حد طلع علينا بأذى، ولا في أذى من الدولة علينا، وجودك هو الأذى الوحيد في حياتنا بجد”.

واختتمت: “إحنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا ومن غيرك وبقالنا سنين هنا، إنت هناك علشان ده قرارك إنت لوحدك إن إنت تكمل هناك وتبني حياتك هناك، إحنا كملنا من غيرك وعشنا حياتنا هنا من غيرك وفضلنا نخطي خطوات كتير من غيرك”.

PLEASE SHAREاضطريت آسفه اعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لاسباب كتير اوى منها ان ناس قليله جدا اللي تعرف انك بابايا. فعلا كان نفسي اكمل كده و محدش يعرف. ده رد عالبيان اللي محمد شومان اصدره انهارده علي صفحته. https://www.facebook.com/197285320759308/posts/824615398026294/ Gepostet von Lojain Shouman am Sonntag, 12. April 2020

وكان الفنان المصري محمد شومان قد أصدر بيانا رسميا عبر صفحته على “فيسبوك” قال فيه إن قوات الأمن في مصر قامت باعتقال نجله أحمد وشقيقه فؤاد بتاريخ 13 فبراير 2020 وإخفائهما قسريا لعدة أيام ثم وجهت لهما لاحقا اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية.

و أضاف في مناشدته الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركتي في فيلم بسبوسة بالقشطة والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي، وما يؤكد ذلك هو عدم انتماء أي فرد من عائلتي لأي كيان سياسي يوما من الأيام.



إنني أحمل النظام المصري مسؤولية سلامة أسرتي والحفاظ على حياتهم وأدعوه للإفراج الفوري غير المشروط عنهم، كما أناشد كافة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن أسرتي لاسيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية وهو ما يعرض حياتهما للخطر البالغ.