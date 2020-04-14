حقيقة وفاة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق بعد لقاء السيسي!

الدبور – إنتشر خبر وفاة زوجة الرئيس المصري الأسبق سوزان مبارك بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة من نشر هذا الخبر، وتحدثت الكثير من الصفحات عن خبر وفاة سوزران مبارك وإنها لحقت بزوجها الذي توفي منذ فترة قصيرة.

بل أكدت بعض الصفحات الخبر وليتم تداوله بشكل سريع وكبير عبر العديد من النشطاء دون صدور أي خبر رسمي من عائلتها ولا من الحكومة المصرية.

و نفى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ما تردد بشأن وفاة والدته سوزان مبارك.

ورد علاء على أحد المتابعين عبر صفحته على “تويتر”، بأن “الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها على مواقع التواصل بشأن صحة والدته ليس لها أي أساس من الصحة”.

وقال في تغريدته ردا على الاخبار المتداولة ما نصه:” الحمد لله بخير ولكن للاسف هناك اخبار كاذبة يتم تداولها على شبكة التواصل الاجتماعى عن صحة والدتى ليس لها اى اساس من الصحة ، مش عارف عايزين ايه الصراحة… الحمد لله وربنا الحافظ”

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الحمد لله بخير ولكن للاسف هناك اخبار كاذبة يتم تداولها على شبكة التواصل الاجتماعى عن صحة والدتى ليس لها اى اساس من الصحة ، مش عارف عايزين ايه الصراحة… الحمد لله وربنا الحافظ — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 14, 2020

والأمر نفسه أكده المحامي فريد الديب، القريب من أسرة حسني مبارك. وقال الديب، إن ما تردد عن وفاة السيدة سوزان مبارك “عارٍ تمامًا من الصحة وخبر كاذب”. ورفض الديب، التطرق للحالة الصحية لسوزان مبارك، أو نقلها للمستشفى خلال الأيام الماضية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نبأ وفاة سوزان مبارك، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وتوفي الرئيس الأسبق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، وتم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.