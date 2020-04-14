فوز العتيبي بكل وقاحة في وضع إباحي مع زوجها في فيديو أثار ضجة واسعة

الدبور – فوز العتيبي السعودية المثيرة للجدل هي وزوجها في كل فيديو تنشره أو يتسرب من حسابها، أثارت الجدل من جديد في فيديو إباحي وبكل وقاحة تتحدى به المجتمع السعودي المحافظ، وأيضا ما يحصل في العالم هذه الإيام من إنتشار وباء عالمي وهو فيروس كورونا القاتل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الناشطة السعودية فوز العتيبي بغضب شديد بعد نشرها مقطع فيديو تتبادل فيه القبلات مع زوجها رغم تحذيرات الدول بمنع الأحضان والقبلات تجنبا لانتشار فيروس كورونا. هذا غير أن الكثير من النشطاء إعتبر الفيديو إباحي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فهذه أمور خاصة بين الزوجين خلف الغرف المغلقة وتصر العتيبي على نشرها بين العامة ومنهم الأطفال و المراهقين.

وتعتبر فوز العتيبي من أكثر النشطاء جدلا على مواقع ومنصات التواصل، نظرا لما تنشره باستمرار من خصوصيات حياتها الزوجية، التي بدأتها منذ إعلانها شروطا غريبة على من يريد الزواج منها.

ونشرت العديد من الفيديوهات الإباحية و الجديدة علىالمجتمع السعودي، و المصيبة أن لا احد يحاسبها أو حتى يوجه لها أي تحذير، لأان ما تقوم به يناسب سياسة ورؤية بن سلمان الجديدة وهي الإنفتاح بشكل كامل، ونشر الفسق و الفجور للعامة، شرط أن لا يتحدث أحد في الأمور السياسية التي تعتبر الخط الأحمر و الأمور المحرمة في المملكة.

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