من هو الفنان العماني سعود الدرمكي الذي أحزن سلطنة عمان برحيله؟

الدبور – عم الحزن في مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم في سلطنة عمان، مع إعلان نبأ وفاة الفنان العماني سعود الدرمكي عن عمر يناهز الـ70 عامًا.

ولكن من هو الفنان العماني سعودي الدرمكي وماذا يشكل لجيل كامل من العمانيين الذي عاصروه ومن اتى بعدهم أيضا؟ يعتبر الراحل ” الدرمكي” واحداً من الفنانين الذين أغنوا الدراما العمانية بكثير من الأعمال المميزة التي ألتصقت بذاكرة الإنسان العماني كونها عكست الحياة الطبيعية لهذا المجتمع، وهو المحب لوطنه وقيادته.

كما علقت ناشطة عمانية على نبأ وفاته بقولها: “لم يكن ضمن من أشعلوا وهج بدايات الدراما العمانية وحملوها على أكتاف عطاءاتهم المستمرة فقط، بل ارتبط اسمه أيضا بشخصيات لم نعرف غيرها على الشاشة في طفولتنا؛ فتعازينا الصادقة للجميع في وفاة الفنان الإنسان #سعود_الدرمكي، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان.”

لم يكن ضمن من أشعلوا وهج بدايات الدراما العمانية وحملوها على أكتاف عطاءاتهم المستمرة فقط، بل ارتبط اسمه أيضا بشخصيات لم نعرف غيرها على الشاشة في طفولتنا؛ فتعازينا الصادقة للجميع في وفاة الفنان الإنسان #سعود_الدرمكي، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/rmOPYZayKN — ريّـا المنذرية (@iradah2007) April 14, 2020

وتعرض “الدرمكي” لأزمة صحية في الفترة الأخيرة نقل على إثرها للمستشفى، نتيجة تأثره بجلطة أصيب بها قبل عام تقريبًا .

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وعلق الدكتور و الناشط خليفة الهنائي على نبا الوفاة بقوله ما نصه: “حزين فقد شخصية مثل #سعود_الدرمكي هذا المبدع الذي نشأنا ونحن نترقب مواسم سماعه على أجهزة الراديو، ومشاهدة أعماله هو ورفيق دربه #صالح_زعل على شاشات التلفاز. لكل لحظة فرح بعثها في نفوس متابعيه صلوات رحمة على روحه الزاكية. اللهم اجعله ضاحكا مستبشرا واغفر له واكتبه في الفائزين.”

حزين فقد شخصية مثل #سعود_الدرمكي هذا المبدع الذي نشأنا ونحن نترقب مواسم سماعه على أجهزة الراديو، ومشاهدة أعماله هو ورفيق دربه #صالح_زعل على شاشات التلفاز.



لكل لحظة فرح بعثها في نفوس متابعيه صلوات رحمة على روحه الزاكية.



اللهم اجعله ضاحكا مستبشرا واغفر له واكتبه في الفائزين. — خليفة الهنائي (@khalifa_alhinai) April 14, 2020

أما الفنان محمد الذهلي فقد علق على الخبر المحزن ما نصه: “إلهي كما أضحَكَنا ورسَمَ البسمة على مُحيّانا في الدنيا، ابعثه في زمرة الضاحكين المتبسّمين المستبشرين بما آتهم ربّهم. إلى جنّات الخُلد يا #سعود_الدرمكي“

إلهي كما أضحَكَنا ورسَمَ البسمة على مُحيّانا في الدنيا، ابعثه في زمرة الضاحكين المتبسّمين المستبشرين بما آتهم ربّهم.

إلى جنّات الخُلد يا #سعود_الدرمكي 💔 — محمد الذهلي (@mr_mh101) April 14, 2020

بدأ الراحل مسيرته الفنية منذ عام 1975، عندما أسهم في إنشاء مسرح أهلي يضم مجموعة من الممثلين الشباب منهم (الفنان طالب البلوشي والفنانة فخرية خميس)، لتلتحق فرقته المسرحية في عام 1980 للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، ما يعد نقطة تحول في التمثيل العماني.

وشارك الدرمكي في العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية من أبرزها ( الشطرنج، سمرة عيد، جمعة في مهب الريح، سلوم الحافي) والكثير من الأعمال التلفزيونية بالإضافة إلى الأعمال الإذاعية.

وعلق الشاهين العماني المعروف أيضا علة هذا الخبر الذي أحزن العمانين، وجاء في وقت محاربة فيروس كورونا، وقال ما نصه: “نتقدم بخالص التعازي لذوي لفقيد الفنان سعود الدرمكي سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة وحسن المآب. ولذويه حسن العزاء

وانا لله وانا اليه راجعون”

نتقدم بخالص التعازي لذوي لفقيد الفنان سعود الدرمكي سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة وحسن المآب. ولذويه حسن العزاء

وانا لله وانا اليه راجعون — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 14, 2020