أنجلينا جولي في إيران تصاب بفيروس كورونا وفي حالة حرجة

الدبور – فيروس كورونا وصل إلى أنجلينا جولي في إيران، وأفادت مصادر صحية في إيران أن حالتها حرجة جدا ودخلت العناية المركزة.

جيث أكدت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، إصابة فاطمة خويشوند الملقبة بـ”سحر تبر”، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت تلك الوسائل عن بيام دوفشان محامي فاطمة المتشبهة بأنجلينا جولي، أنها أُصيبت بكورونا داخل سجنها في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف المحامي أن سحر تبر البالغة من العمر 21 عاما نُقلت إلى مستشفى “سينا” بعد تأكد إصابتها بالفيروس لتلقي العلاج.

وأوضح أنها “أصيبت في رئتيها بالكامل وحالتها تدهورت وأصبحت متأخرة ويجب أن تبقى في المستشفى لتلقي لعلاج”.

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وكانت السلطات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت سحر تبر، في أكتوبر الماضي، بأمر من مكتب المدعي العام في طهران، بتهمة “الترويج للعنف ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد”، وفق تقارير محلية.

وبحسب القوانين في إيران، فإن لائحة اتهام الإفساد في الأرض تأتي ضمن الاتهامات التي تتعلق بقضايا الأمن القومي، وقد تصل عقوبة المدانين بها إلى الإعدام.