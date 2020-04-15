شاهد فيديو فاضح أغضب اللبنانية هيفاء وهبي وطالبت بحذفه فورا!

الدبور – فيديو فاضح للمثلة و المغنية اللبنانية هيفاء وهبي، أثار غضبها بعد إنتشاره على وسائل التواصل الإجتماعي وطالبت بحذفه فورا، كما أفادت عدة مصادر مقربة منها إنها أرسلت لعدة جهات نشرت الفيديو وطالبت بحذفه من منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، بينما علق الكثير على الفيديو إنه عادي ولا شيء فيه ابدا.

حيث نشر الإعلامي اللبناني محمد جفال، مقابلة لهيفاء وهبي تعود إلى عام 1992 (قرابة 28 عاما)، وكان هو صاحب اللقاء، قبل عدة أشهر عبر حسابه على “فيسبوك”، إلا أنها وجدت طريقها للانتشار عبر مواقع التواصل، اليوم الأربعاء وبشكل كبير جدا، وفي عدة منصات للتواصل الإجتماعي مع تعليقات أزعجت هيفاؤ وهبي ومدير أعمالها.

وكانت الفنانة اللبنانية تبدي رأيها بأحد البرامج التلفزيونية التي كانت تعرض في تلك الفترة، وظهرت قبل إجرائها أي عمليات تجميل.

وتباينت الآراء بشأن الظهور النادرة لهيفاء بين من أكد أنها كانت بملامح جميلة، وآخرين رأوا أن إجراءها عمليات التجميل هو الذي منحها جمالًا وجاذبية.

هيفاء وهبي بسنة ١٩٩٢ كان عمر بنتها زينب فياض سنه شوفو البرائه والخجل جميله من صغرها تبارك الله pic.twitter.com/Vtu6dppZhz — ﺷـﺪں. #منثبره_بالبيت (@4SHDN) April 15, 2020

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وتضمنت تعليقات المتابعين مقارنات بين شكل هيفاء حاليا وعندما كانت لا تزال تبدأ طريقها إلى الشهرة، حيث شبهها البعض بالفنانة المصرية نبيلة عبيد.

هيفاء وهبي لما كانت نبيله عبيد pic.twitter.com/iU57tovFON — Emi (@emaanaymann) April 15, 2020

#فوز_الفهد



هيفاء وهبي قبل النفط 💵

لكل بنت انتي لستِ قبيحه انتي مطفرة بس🌚🤚🏼 pic.twitter.com/ynvTpvIEVJ — ‏ ‏﮼مياسّة ❥|❁🇸🇦 (@s775455051) April 15, 2020