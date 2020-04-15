شاهد معركة بين الرئيس ترامب ومراسل صحفي، جعلت ترامب يخرج منشار بن سلمان! (فيديو)

الدبور – معركة حامية وقعت بين مراسل صحفي و الرئيس الأمريكي ترامب بسبب فيروس كورونا، وظن ترامب وبعض الظن إثم إنه ولي عهد السعودية بن سلمان وليس رئيس الولايات المتحدة، ودخل في معركة وتهديد للمراسل الصحفي الذي لم يصمت أمام ترامب وظل يكرر السؤال الذي رفض ترامب سماعه و الإجابة عليه، بل هدد المراسل الصحفي، ليس بالتقطيع على طريقة بن سلمان بل بأسلوب مختلف.

و وقعت المعركة الكلامية التي وصفت بـ”النارية” بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبريان جيمس كارم مراسل قناة سي إن إن، مساء أمس الثلاثاء، بسبب إعلان الرئيس الأمريكي عن أمره لإدارته بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بسبب سوء إدارتها وتسترها على انتشار فيروس كورونا.

وانتقد بريان كارم الرئيس ترامب متهما إياه بالتهرب من مسؤولياته تجاه المواطنين الأمريكيين. وقال كارم خلال حضوره المؤتمر الصحافي الذي عقده بشأن الحديث عن مستجدات فيروس كورونا موجها حديثه للرئيس ترامب بأنه يريد إلقاء اللوم على منظمة الصحة العالمية في الأخطاء بسبب جائحة كورونا وفقا لموقع “فوكس نيوز”.

وأضاف كارم “تحدثت إلى مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأكدوا لي أنهم لا يزالون غير قادرين على الخضوع لاختبار كورونا وأنهم لا يزالون يتعايشون بشكل عادي دون تباعد اجتماعي كما هو متبع”.

ورد ترامب على الصحافي الأمريكي أن مسؤولية تنفيذ الاختبارات والالتزام بالتباعد الاجتماعي متروكة للمحافظين، مطالبا إياه بأن يحدد لمن يوجه سؤاله لأن المحافظين من المفترض أن يقوموا بالاختبارات.

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وأشعل ترامب الغضب لدى المراسل بعدما انتقل إلى صحافي آخر ليتلقى تساؤله إلا أن كارم واصل إصراره على سؤاله بصوت مرتفع حتى لا يتهرب منه ترامب ويذهب لصحافي آخر، ما جعل ترامب يعود له قائلا إن الحكام يقومون بالاختبار. وتركه ترامب وتواصل مع صحافي آخر ولكن المراسل أصر على طرح سؤاله، فهدد ترامب بمغادرة المؤتمر الصحافي واصفا إياه بـ”الثرثار”.

ترمب لمراسل سي ان ان : انت ثرثار اذا لم تصمت سأغادر ! pic.twitter.com/9CHKRjhPRD — هيئة المشاهير (@almobark_) April 15, 2020

وعلق الكثير من النشطاء على المعركة النارية بين رئيس أكبر دولة في العالم وصحفي بسيط في قناة تلفزيونية، وقال بعضهم أن ترامب ظن نفسه ولي عهد السعودية، وحاول ممارسة سلطات بن سلمان ومنشار سموه في قمع الصحفي، ولكنه للأسف في دولة مؤسسات ولا يستطيع تقطيع الصحفيين كما تفعل السعودية، وليس له سلطة إلا معاقبته بالكلام أو أقصى ما يمكن أن يقوم به هو كما هدد الصحفي الخروج من المؤتمر الصحفي.

وكان ترامب قدم في إفادته الصحافية بالبيت الأبيض، مقارنة بين المساهمة الأمريكية والصينية، للمنظمة، قائلا إنه “بالمقارنة تساهم الصين بحوالي 40 مليون دولار سنويا أو أقل، وكالراعية الرئيسة للمنظمة من واجب الولايات المتحدة أن تصر على المساءلة الكاملة”.

وفي معرض انتقاده لطريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع جائحة كورونا، قال ترامب “كان أحد أخطر القرارات وأكثرها تكلفة من المنظمة هو قرارها الكارثي لمعارضة قيود السفر من الصين والأمم الأخرى.. لقد كانوا معارضين للغاية لما فعلناه، ولكن لحسن الحظ لم أقتنع وعلقت السفر من الصين وأنقذت حياة عدد لا يحصى من الأرواح كان الآلاف من الناس سيموتون، ولو علقت الأمم الأخرى السفر مثلنا من الصين، لأنقذ عدد لا يحصى من الأرواح”.

وعلق ناشط على الفيديو بقوله: “تركي آل الشيخ فرع امريكا” بينما قال ناشط سعودي من انصار منشار سموه ما نصه: “الله عليك ترامب ادعسهم العالم ما تمشي الا بالعين الحمراء”