فيديوالصورة أحلى

في الأردن فقط: من لم يمت بفيروس كورونا مات برصاصة طائشة داشرة

By وطن الدبور
0

الدبور – من لم يمت بفيروس كورونا، مات برصاص طائش، إذا أنت في ، التي تعتبر من أكثر دول المكنطقة بعدد الإصابات بين المواطنين بالرصاص الطائش عن أصحابه، والمصيبة الأكبر ان الرصاص الطائش يخرج في وقت الإحتفالات والفرح، بتنقلب مناسبة سعيدة إلى فاجعة، ولكن هل من معتبر بالطبع لا فأنت في .

فقد فجعت أسرة أردنية بمقتل والدها جراء إصابته برصاصة أطلقت عليه عن طريق الخطأ من أحد أقاربه.

الرجل ويدعى “ساري ” قتل، نتيجة إصابته برصاصة طائشة بعدما كان قريبه يطلق أعيرة نارية احتفالا بخروجه من السجن، ويا ليته لم يخرج.

وأوضحت المصادر بأن “الوردات” لقي حتفه فورا عقب إصابته برصاصة قرب رأسه، حيث كان قريبه أنهى إطلاق العيارات النارية، واعتقد بأن سلاحه فارغ من الرصاص، ليتفاجأ بوجود رصاصه انطلقت باتجاه “الوردات” الذي سقط مغشيا عليه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق لحظة انطلاق الرصاصة التي أردت الوردات قتيلا.

- Advertisement -

وعلق سياسي مصري على الموضوع ونشر الفيديو وقال: “توفي ساري محمود الوردات ( أبو محمود) من لواء الرمثا بالأردن عقب الوصول لبيته مفرجا عنه من السجن في اطار الإجراءات الاحترازية خوفا من #كورونا اثر اصابته بعيار ناري عن طريق الخطأ أطلقه المحتفلين بخروجه (وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي ارض تموت) كان لازم ضرب نار؟”

بينما قال ناشط آخر مشككا بفرضية الخطأ ما نصه: “ساري محمود الوردات في ذمة الله نتيجة اطلاق النار فرحا بخروجه من السجن اصيب برصاصة بالخطأ هناك وتوفي على اثرها… الله يرحمه ويغفر له. بعد ما عدت الفيديو 30 مرة صرت اشك انها بالخطأ”

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

يعد إربد: بؤرة جديدة لفيروس كورونا في عمان، وهذا ما حصل (فيديو)

فيديو

أردني “قبعت” معه وينشر فيديو لمن طلب منه صبغة شعر لزوجته: مشان الإسلام..…

فيديو

شاهد بالفيديو: الأردني الأكثر حظا في العالم، حاول خرق الحظر فواجه كتيبة من الشرطة و…

الصورة أحلى

عريس أردني سيقضي شهر العسل في السجن بعد خروجه من الحجر الصحي

فيديو

أردنية تصرخ وتناشد الملك: أهلي هددوني بالقتل وتعنيف يومي في الحجر المنزلي بسبب…

عش الدبابير

الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

Leave A Reply

Your email address will not be published.