الأردن يقلد أمريكا ويقدم حزمة مساعدات لدعم المواطنين بسبب كورونا

الدبور – الأردن قرر تقليد الولايات المتحدة ليس بالحجر الصحي وعدد التصريحات اليومية التي تتحدث عن تطورات إنتشار فيروس كورونا في البلاد، بل أيضا أخيرا قرر تقديم حزكة مساعدات لدعم المواطنين بسبب الحظر الذي فرضته السلطات وأدى لخسارة معظم أبناء الشعب الأردني لما يكفي قوت يومه.

وتلك المساعدات بالطبع لن تكون مثل مساعدات الولايات المتحدة، بل مختلفة بإعتبار الأردن قام بما لم تقم به دول عظمى مثل أمريكا، كما قال رئيس الوزراء الأردني “عمر الرزاز”، الأربعاء، إن “المملكة تفاخر العالم والدول الأكبر منها” مثل أمريكا و اوروبا، بإنجازاتها في ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف “الرزاز”، خلال إيجاز صحفي للإعلان عن أمري الدفاع 7 و8، أن “الحكومة ستعلن عن مجموعة إجراءات للتخفيف تدريجيا على المواطنين في بعض القطاعات، مثل التجارة والخدمات”.

وأوضح أن “الحكومة ستتدرج بعد ذلك على مستوى المحافظات في تخفيف إجراءات الحظر، ابتداء من العقبة وذلك يوم الأحد، وبالتسلسل لمحافظات أخرى”.

وأشار إلى أن الإجراءات لن ترفع الحظر، ولكنها ستمنح قطاعات معينة مزيدا من التسهيلات. وتابع: “ندرك تماما، حجم الصبر والمشقة التي يعانيها المواطنون، الوباء لم ينتهي، وبالتالي واجبنا أن لا نستكين أو نتهاون”.

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وشدد “الرزاز” على أن الحكومة ستعلن، الخميس، عن مجموعة إجراءات تكافلية من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنية، تسعى من خلالها إلى حماية العمال والاقتصاد الوطني، ومساعدة القطاع الخاص، في المرحلة الأولى من التعايش مع الأزمة.

بالتالي حزمة المساعدات التي بشر بها الرزاز تتلخص بمساعدة القطاع التجاري عن طريق تخفيف الإجراءات التي فرضتها الحكومة ولم تكن موجود بالأساس، لتعود الحياة بشكل تدريجي كما كانت عليه قبل كورونا، وهذا ما يريده الرئيس الامريكي ترامب في أمريكا وفي دول العالم، وبذلك تكون الأردن سباقة للقيام بأمور و إجراءات تقلدها فيها الدول العظمى، ولن تقلد الأردن الدول العظمى بصرف أموال على المواطنين كما فعلت تلك الدول.