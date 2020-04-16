الناشط العماني خليفة الهنائي يوجه رسالة ملغومة: لا تلعب لعبة المال عند هندي!! فيديو

الدبور – نشر الناشط العماني و الدكتور خليفة الهنائي تغريدة على حسابه أرفق معها فيديو وتعليق بسيط ظريف، جاء فيه ما نصه كما لسع الدبور: “لا تلعب لعبة المال عند هندي”

وفي الفيديو يتحدث شخص ما لم يتعرف أي من الدبابير عليه، ولكنه ذكر قصة معبرة عن الشعب الهندي، خصوصا فيما يخص الأموال، ونصح في آخره أن لا تلعب لعبة المال مع هندي لأنك ستخسر بالنهاية، كما حصل مع ولي عهد أبوظبي بن زايد بعد الضربة القوية التي تلقاها من هندي جلبه ليدمر إقتصاد قطر، فضحك عليه وسرق منه المليارات وهرب.

في القصة المعبرة التي نشرها الدكتور العماني المعروف على وسائل التواصل الإجتماعي خليفة الهنائي، قال أن هندي سافر بجانب انشتاين، فقال العالم المشهور للهندي ما رأيك ان نلعب لعبة لأانه الرحلة طويلة، فوافق الهندي، وسرد له شروط اللعبة، وهي أن يسأل أنشتاين الهندي سؤالا ويجب عليه الإجابة أو أن يدفع ٥ دولارات، وايضا يسأل الهندي العالم وإن لم يستطع الإجابة سيدفع ٥٠٠ دولارا له، لأان أنشتاين واثق من نفسه وعلمه، ولكنه لم يعلم طبيعة الهندي بعد ولم يدرس عنه كما فعل بن زايد.

شاهد الفيديو لتتعرف على القصة الكاملة، و التي ربط النشطاء بينها وبين قصة الملياردير الهندي “ب.ر شيتي” الذي نفذ أكبر عملية احتيال بتاريخ الإمارات.

لا تلعب لعبة المال عند هندي.

أينشتاين مرةً كان ضحية!! pic.twitter.com/jeTMficIdi — خليفة الهنائي (@khalifa_alhinai) April 16, 2020

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يشار إلى أنه بعد فضيحة تعرضت لها الإمارات عقب ضياع مليارات من أموال بنوكها اقترضتها شركة (إن إم سي هيلث) للمستشفيات، برز اسم مؤسسها الهندي وسط حديث عن احتيال وديون مشبوهة عجلت باستقالة الإدارة.

وقبل أيام تحدثت بلومبرغ عن “الفضيحة” المالية المرتبطة بشركة فينابلر، وشركة إن إم سي هيلث الإماراتية المتعثرة التي أسسها رجل الأعمال الهندي بافاغوثو راغورام شيتي المعروف باسم د. “بي آر شيتي”. وتسببت الأزمة في هزة اقتصادية قوية لأبو ظبي وتعليق أسهم NMC منذ فبراير الماضي، وإزالتها من مؤشر المملكة المتحدة القياسي.

وتكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا خسارة تقدر ب 6.6 مليار دولار على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي لصالح شركة (إن أم سي) التي أسّسها في الإمارات قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال.

وعلق الكثير من النشطاء في سلطنة عمان على تغريدة الهنائي المبطنة، وربطوها بقصة شيتي الذي وجهه ضربة قاتلة لولي عهد أبوظبي، حيث قال أحد النشطاء معلقا ما نصه: “فعلا كلامه صحيح الهندى يجيد اقتناص الفرص بالصعود على ظهور الاخرين الذين يظنوا انفسهم اذكى منه لكنه بالنهايه يحتال ويهرب مثل ربعنا ببعض البنوك ضحك عليهم وشرد بمالهم”

فعلا كلامه صحيح الهندى يجيد اقتناص الفرص بالصعود على ظهور الاخرين الذين يظنوا انفسهم اذكى منه لكنه بالنهايه يحتال ويهرب مثل ربعنا ببعض البنوك ضحك عليهم وشرد بمالهم — سالم (@alhmad157) April 16, 2020

وقال أخر أيضا: جاااابها نعم… يمكن هذا أحد جدود شيتي، وقال ناشط أخر ما نصه: “بالرغم انها قصة مضحكة إلا انها تحمل في طياتها رسالة مهمة” وقال ناشط عماني ايضا: “والمصيبه نجيبهم وحدنا وبعدين يطيروا بخيراتنا ونبكى عليها والادهى لا نتعلم مطلقا”

وأوضح آخرون أن بنك مسقط هو الآخر قد طالته عمليات نصب الملياردير الهندي، مستنكرين ما وصفوه بالسياسة البنكية الرهطة في السلطنة.

من جانبه رد بنك مسقط بأنه لا توجد لدى البنك أي إنكشافات مالية مباشرة على مجموعة NMC الطبية المملوكة لرجل الأعمال الهندي بي آر شيتي، غير تسهيلات مالية قدمها بحدود 250 ألف ريال عُماني لأحد الشركات ذات الصلة بالمجموعة.