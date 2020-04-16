عبودكا الكويتي نجم وسائل التواصل الإجتماعي حصل على “علقة ساخنة” شوهت وجهه

الدبور – عبودكا، نجم وسائل التواصل الغجتماعي في الكويت، حصل على علقة ساخنة في الشارع لم يعلم سببها حتى الأن ولكنه لن ينساها دول حياته، وتسببت له بأضرار في وجهه.

و كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عبدالله الجاسر المعروف بـ”عبودكا” عن بعض التفاصيل لحادث الاعتداء الذي تعرَض له يوم أمس الأربعاء من قبل شخصين مجهولي الهوية والأضرار التي لحقت به بعد تداول صور له أظهرت إصابات بالغة بإحدى عينيه.

وقال عبودكا لصحيفة “الراي” المحلية،إنه وأثناء مروره بأحد الطرق حاول أحد الأشخاص استيقافه دون معرفة السبب، إلا أنه رفض الوقوف ليبادر هذا الشخص باللحاق به وتعمد الاصطدام بسيارته من الخلف ليضطره للوقوف والنزول من السيارة”.

وأوضح “أنه تجادل مع سائق السيارة التي اصطدمت به من دون أن يصل الأمر إلى الضرب أو حتى تبادل الشتائم ليتفاجأ لحظتها بنزول شخص آخر من السيارة يحمل بيده آلة حادة وجهها إلى عينه ثم لاذا بالفرار”.

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وذكر “عبودكا” الذي يتابعه مئات الآلاف عبر مواقع التواصل،أنه نتج عن الضربة التي تعرَض لها قطع في القناة الدمعية وكسر في الأنف وأنه سيقوم بعمل جراحي بتخدير كامل عقب الضرر الكبير الذي لحق به وخصوصا بعينه.

وروى مصدر أمني للصحيفة لحظة وصول “عبودكا” إلى المستشفى، قائلا إنه وصل مستشفى العدان بسيارته الخاصة مصابا بجرح في جفنه، مبينا أنه تعرَض للضرب من قبل شخصين بعد خلاف معهما.

وكشف المصدر أن المجني عليه قام بتقديم شكوى مرفقا ذلك برقم لوحة السيارة التي كان يستقلّها المتهمان بضربه، وسيتم استدعائهما للتحقيق، والوقوف على حقيقة ما جرى.

ويعتبر “عبودكا” من أبرز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وله العديد من مقاطع الفيديو التي يوثق فيها يومياته، إضافة إلى مشاركته في أعمال خيرية.