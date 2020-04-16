إمرأة هزت عرش بن سلمان
لسعات

فتاة سعودية هزت عرش بن سلمان بالفيديو

By وطن الدبور
0

الدبور – نشرت فيديو إنتشر على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي في السعودية و منطقة الخليج، وجاء الفيديو بعد حادثة إغتيال الشهيد عبد الرحيم الحويطي من قبل أمن ولي عهد السعودية، بعدما رفض إخلاء منزله بالقوة وإقامة مشروع نيوم على أرضه.

حيث رفض أن تكون منطقته وبلده مرتع للصهاينة وللفسق و الخمور، حسب ما قال في فيديو قبل إغتياله بساعات، وقال دنيا فيها ولي من أمثال لا أسف عليها.

الفتاة نشرت فيديو وعلقت على ما حصل، من عملية أشبه ما تكون لعمل المافيات و العصابات وليس الدول، وقالت في الفيديو لمتابعيها أن لا ينجرفوا للذباب الإلكتروني السعودي التابع لبن سلمان، لان طريقتهم معروفة، وتدربوا فقط على الشتائم و الضرب في الأعراض، فهذا هو أسلوبهم.

و أضافت ان إشاعاتهم دائما في الشيء الذي يشعرون إنه ممكن أن يؤثر بالإنسان الحرـ ألا وهو الشرف و الكرامة، وهي أمور فقدوها بالأساس، وعلى هذا الأساس تم إختيارهم لمهمة الذباب، لأنهم عبيد، ويظنون أن بإمكانهم أن يهزوا شعرة من رأسنا.

وقالت للذباب اولا انتم مانكم رجال، وثانيا يحميكم طاغية مستبد، وتقصد بن سلمان أبومنشار، يقتل أطفال اليمن متعاون مه اليهود ويقتل شعبه ويتأمر على قضايا الأمة العربية و الإسلامية، فأنتم لستم بند لنا لتهزوا ولو شعرة من رأسنا.

- Advertisement -

إقرأ أيضا: الشهيد عبد الرحيم الحويطي لحظة إغتياله: بُلِينَا بولاية الأطفال، وحياة فيها بن سلمان لا أسف عليها

الفيديو أثار ضجة كبيرة، وتوقع الكثير من النشطاء مصير مشابه لمصير و الحوطي و الكثير من الأحرار في السعودية، إما التقطيع أو التعذيب حتى الموت.

قد يعجبك

You might also like
لسعات

الشهيد عبد الرحيم الحويطي لحظة إغتياله: بُلِينَا بولاية الأطفال، وحياة فيها بن سلمان…

لسعات

إنتفاضة في السعودية بعد إغتيال عصابات بن سلمان عبد الرحيم الحويطي لأنه رفض إخلاء…

لسعات

تدهور صحة الداعية السعودي عبدالله الحامد في معتقله، وبن سلمان يرفض الإفراج عنه

فيديو

هند القحطاني : ليش صدر الفتاة السعودية حرام يطلع بره وصدر اللبنانية دايما طالع.. منطق…

لسعات

بعد سنوات من التطبيل لمنشار سموه: معاقبة صالح المغامسي لأنه تجرأ وطلب العفو عن…

فيديو

شاهد فتاة تثير الرعب في السعودية في زمن كورونا

Leave A Reply

Your email address will not be published.