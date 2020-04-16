ميساء مغربي بعد فضيحة شقة دبي تنهار و تدخل المستشفى (فيديو)

الدبور – تعرضت ميساء مغربي لوعكة صحية أدخلتها المستشفى بعد إنتشار فضيحة شقة دبي، في قضية إنتشرت تفاصيلها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، و عرفت باسم “مشاهير الحشيش”، عندما تم القبض على مجموعة من المشاهير في شقة يملكها سعودي ثري في دبي، مدينة الدعارة و المخدرات في المنطقة.

حيث نشرت الفنانة المغربية ميساء مغربي صورة عبر خاصية “ستوري” في حسابها في “إنستغرام” خلال تلقيها العلاج، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، مؤكدة أنها أصبحت بحالة جيدة ووجهت الشكر لكل من حرص على السؤال عنها والاطمئنان عليها.

وأرفقت “مغربي” المقطع المتداول تعليقا جاء فيه: “ربنا يحفظنا من كل داء وبلاء ومن الحقد والكره ولكل اللي سألوا عني أنا بخير وعكة صحية عابرة”. وحرصت ميساء مغربي على توجيه الشكر للعديد من الصحفيين والإعلاميين والمقربين منها، الذين حرصوا على الاطمئنان عليها بعد الزج باسمها بقضية مخدرات داخل إحدى الشقق في دبي.

وكان قد كشف صحفي متخصص بمتابعة الحوادث والجرائم، عن ارتباط اسم الفنانة المغربية، ميساء مغربي، بجانب مشاهير آخرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية شقة المخدرات التي تم ضبط المغني السعودي الشاب، عبدالعزيز الدليجان، المعروف بلقب ”دايلر” فيها برفقة شابة من مشاهير العالم الافتراضي ذاته.

وقال أبو طلال الحمراني، وهو صحفي كويتي كثيراً ما تنقل عنه وسائل الإعلام هذا النوع من الأخبار، في تغريدة عبر تويتر ”اعترافات المشهور والذي لا يزال محتجز لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش، انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!“.

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وقالت “مغربي”: “شكرا لكل من دعمني في تفاهة الإشاعات المغرضة شكرا لكل من دافع عني وكلمني او كلف نفسه واتصل، وشكرا للإعلامي صالح الجسمي”.

وأكدت ميساء مغربي أن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي اتصل بها ولم يبحث وراء سبق صحفي، مشددة على “عدم جواز المتاجرة بالأعراض”، وواصلت: “كل إنسان معرض لسقطة أو مكيدة وكل ما تقدمونه سيعود إليكم”.

وطلبت ميساء مغربي من متابعيها وجمهورها ألا يسألوها في الاتهام بتورطها بقضية مخدرات، لافتة إلى أنها يمكن أن تجيب عن أسئلة بشأن شهر رمضان المقبل وعن صحتها والجديد في حياتها، واختتمت قائلة: “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”.

ولم يذكر الصحفي الكويتي الحمراني اسم ميساء مغربي صراحةً، لكنها الممثلة المغربية التي شاركها ”دايلر“ في فيلم ”وان تو ثري اكشن“، فيما امتنع الصحفي الكويتي عن إيراد تفاصيل عن هوية أشخاص آخرين على علاقة بالقضية.

وكان الحمراني قد نشر سلسلة تغريدات عن تورط ثلاثة مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية المخدرات في دبي منذ شهر، قبل أن تتصدر أسماء ”دايلر“ وابن خالته ويدعى بدر، وشابة سورية الجنسية تدعى شوق محمد، وكلاهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، على أنهم المتورطون في القضية بحسب ما اكد كثير من متابعيهم.

أكدت التحقيقات أن المشهور يمتلك الشقة في الداون تاون وتعتبر "الوكر" لإستقبال أصدقائه من المشاهير من دول الخليج للتعاطي والغناء وإقامة الحفلات وغالبيتهم لم يبلغوا السن القانوني مما يضع هذا المشهور بوجه عدة قضايا سيتم محاكمته بها.

"9" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020