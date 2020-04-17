شاهد شيتي الهندي الذي نصب على الإمارات، يسخر من ولي عهد أبوظبي بفيديو عن رمضان!

الدبور – تداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ساخر نشره رجل الأعمال الهندي المعروف باسم شيتي، الذي هرب من الإمارات بعدما نصب على ولي عهد أبوظبي بأكثر من ٦ مليار دولار، واختفى بليلة واحدة دون علم بن زايد.

الفيديو أرسله الهندي الذي جلبه بن زايد لضرب إقتصاد قطر، فضرب إقتصاد بلده ونصب عليه بمبلغ ضخم، ورجع إلى بلده بأكثر من ٦ مليار دولار لم يكن ليحلم أن يرى ربع المبلغ في أحلامه، أرسل من خلاله تهنئة بمناسبة شهر رمضان.

وقال في المقطع المتداول الساخر بالطبع، أن رمضان ليس فقط شهر للمسلمين، بل إنه إعتاد الصوم في الإمارات، ولكنه بالطبع هذا العام أفطر وامتنع عن الصوم، بعد فطروه على أكثر من ٦ مليار دولار من بنوك الإمارات، سحبها بكل سهولة بعدما أصبح من أقرب المقربين من ولي عهد أبوظبي.

الدبور علق على المقطع المتداول الذي لا نعلم متى تم نشره، وقال أحد الدبابير ما نصه:” #شيتي_الحزم يرسل تنهئة خاصة لولي عهد #أبوظبي #شيطان_العرب بمناسبة شهر #رمضان، ويقول إنه إعتاد الصيام في #الإمارات و أفطر أخيرا على 6 مليار دولار.”

#شيتي_الحزم يرسل تنهئة خاصة لولي عهد #أبوظبي #شيطان_العرب بمناسبة شهر #رمضان، ويقول إنه إعتاد الصيام في #الإمارات و أفطر أخيرا على 6 مليار دولار.. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/1SlAG0XUnv — الدبور صحيفة لاسعة (@Al_dabboor) April 18, 2020

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وقبل أيام تحدثت بلومبرغ عن “الفضيحة” المالية المرتبطة بشركة فينابلر، وشركة إن إم سي هيلث الإماراتية المتعثرة التي أسسها رجل الأعمال الهندي بافاغوثو راغورام شيتي المعروف باسم د. “بي آر شيتي”. وتسببت الأزمة في هزة اقتصادية قوية لأبو ظبي وتعليق أسهم NMC منذ فبراير الماضي، وإزالتها من مؤشر المملكة المتحدة القياسي.

وتكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا خسارة تقدر ب 6.6 مليار دولار على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي لصالح شركة (إن أم سي) التي أسّسها في الإمارات قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال.

وتناول عدد كبير من الناشطين الإماراتيين قضية الاحتيال، وسط حالة من الغضب والسخط العام، وطالبوا بانتهاز الفرصة لاتخاذ قرار بتوطين لجان التسهيلات البنكية والمخاطر المحتكرة بالكامل من قبل الأجانب.

وشيتي، الذي جاء إلى الإمارات قبل 43 عامًا ليس معه سوى 8 دولارات وفر منها قبل أسابيع إلى الهند بمليارات الدولارات بعد انكشاف تعثر مجموعته بينما يواجه 5 قضايا قانونية، هو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للصرافة، كما أنه مؤسس ورئيس مجلس إدارة نيوفارما وفينابلر وبي آر إس فينتور.

وأوقفت شركة الإمارات للصرافة، الأسبوع الماضي معاملاتها بعدما فتح البنك المركزي الإماراتي تحقيقًا في عمليات الشركة. وتشمل قائمة الدائنين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية أقرضت مجموعة (إن إم سي) للرعاية الصحية.

والأحد الماضي، أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي هيلث لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات.

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