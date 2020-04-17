كل ما نطق حمد بن جاسم السعودية و الإمارات تعلن حالة الإستنفار العام للذباب، شاهد ماذا قال؟!

الدبور – علق رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بتغريدة له على صفحته الرسمية على موقع تويتر عن خبر اقتراح إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي إنتشر خالا الأيام الماضية، وتسائل في تغريدته عن الخبر المصحك و المبكي في نفس الوقت كما قال.

وقال بن جاسم في التغريدة التي لسعها الدبور من صفحته ونشرها قبل قليل ما نصه: “قرأت خبر اقتراح إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس التعاون . لكني لا أفهم كيف سنرسل نحن في قطر مساهمتنا من المواد الغذائية أو كيف سنتلقاها. هل سيتم ذلك عبر عمان والكويت أم سيكون بشكل مباشر.”

قرأت خبر اقتراح إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس التعاون . لكني لا أفهم كيف سنرسل نحن في قطر مساهمتنا من المواد الغذائية أو كيف سنتلقاها. هل سيتم ذلك عبر عمان والكويت أم سيكون بشكل مباشر. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 17, 2020

وتابع الشيخ حمد بن جاسم، و الذي كل ما غرد او صرح تقوم حالة إستنفار في شبكات التواصل الإجتماعي من قبل الذباب الإلكتروني، حيث يتركون كل الحملات ويتفرغون للرد عليه، تابع بتغريدة ثانية ما نصه: “خبر مضحك مبك في الوقت نفسه، ينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي الذي لا بد منه كي يتوفر الصدق. ومع ذلك فأنا لا أشك بجهود دولة الكويت الشقيقة التي كان لها الفضل أساسا في اقتراح تأسيس مجلس التعاون بداية وهو ما يضفي على الاقتراح بعض الأمل والتفاؤل.”

خبر مضحك مبك في الوقت نفسه، ينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي الذي لا بد منه كي يتوفر الصدق. ومع ذلك فأنا لا أشك بجهود دولة الكويت الشقيقة التي كان لها الفضل أساسا في اقتراح تأسيس مجلس التعاون بداية وهو ما يضفي على الاقتراح بعض الأمل والتفاؤل. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 17, 2020

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وختم سلسلة تغريداته بقوله: “وقد طرحت قبل هذا أيضاً فكرة انشاء مخزون دوائي وتوطين صناعة الدواء في دول مجلس التعاون. وهذه كلها كانت أحلاما انطفأت مع أزمة حصار قطر التي ستحل ذكراها الثالثة قريبا.”

وهب الذباب الإكتروني لمهادمة قطر وشتمها، ومهاجمة الشيخ حمد كالعادة، وبحث الدبور عن تغريدة واحدة فقط تصلح للنشر وفيها رد على ما طرحه بن جاسم، فلم يجد إلا كم هائل من الشتائم على دولة قطر وحكومة قطر وشعب قطر، ومازال البحث من قبل الدبابير مستمرا حتى اللحظة لعل أحدهم يرد برد منطقي ومقنع على ما طرحه بن جاسم، وسنقوم بنشره وتحديث الخبر فورا.