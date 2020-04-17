نادية الجندي تقدم درس ديني في رمضان بسبب كورونا، وضجة واسعة (فيديو)

الدبور – ناديا الجندي، الممثلة المصرية التي إشتهرت في فترة الثمانينات و التسعينيات بأدوار جريئة ووقحة بعض الأحيان، تحدثت عن السبب الحقيقي وراء فيروس كورونا، وهو سبب لم ينتبه له أحد ولم يكتشفه أحد من قبلها، وفور الإعلان عنه ضجت وسائل التواصل الغجتماعي بالتعليقات الساخرة و المهاجمة لها.

واعتبرت الجندي في لقائها مع الإعلامي المصري شريف عامر عبر فضائية “إم بي سي” السعودية، أن “فيروس كورونا درس من ربنا؛ لأن الناس نسيت ربنا وبعدت عنه”، متابعة: “كورونا ده قرصة ودن عشان الناس تفوق وتعرف إن في ربنا ولازم نرجع لأصول الدين”.

النصيحة الدينية من الفنانة ناديا الجندي وجدت طريقها للتفاعل عبر مواقع التواصل، رد عليها بسخرية من قبيل أن الفنانين عليهم أن يتوبوا أولا قبل أن يقدموا مواعظ، خصوصا إنها جاءت بعد المواعظ الدينية التي أتت أيضا من الإعلامية الكويتية حليمة بولند، و التي عادة ما تظهر بدون ملابس، وتنشر فيديوهات مثيرة لها في كل مرة.

تحجبي واتركي الفن اخر عمرك — الماسه💎 (@s727388191) April 17, 2020

وربط آخرون بين حديثها عن الدرس الرباني بوباء كورونا، والمواقف الجرئية التي قدمتها في السينما المصرية. وقالت مغردة عبر تويتر تُدعى نادية أحمد: “مع كل حبي لها، بس عاد ما توصل نادية الجندي تعطينا مواعظ، خلاص تعبنا من هالاستشراف، تعبدي وانت ساكتة، تبين تثبتين لمين انك قريبة من ربك؟”.

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وقالت مغردة أخرى تُدعى سهام: “اقرصي نفسك حنا نعرف حدودنا من زمان”، فيما تهكم مغرد يدعى أحمد قائلًا: “البيت ده طاهر”.

اقرصي نفسك حنا نعرف حدودنا من زمان — seham🇸🇦🇺🇸 (@___sz11) April 17, 2020

يُذكر أن الفنانة ناديا الجندي سوف تقوم ببطولة مسلسل “سكر زيادة”، برفقة الفنانة نبيلة عبيد، وذلك للمرة الأولى في تاريخهما الفني، ويظهر في العمل عدد من ضيوف الشرف بينهم أحمد السقا ونانسي عجرم، ويشارك في البطولة سميحة أيوب وهالة فاخر، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، لتكمل سلسلة دروسها الدينية في رمضان.