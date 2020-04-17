ولاية كاليفورنيا تستعين بالمدمر أرنولد شوارزنيجر للقضاء على كورونا!

الدبور – لم تبق طريقة ولا إجراء إلا وجربته ولاية كاليفورنيا الأمريكية لمحاربة فيروس كوروناـ و التخفيف من الإصابات وأيضا من الأضرار الإقتصادية التي لحقت به، وقررت أخيرا الإستعانة بالمدمر الممثل الهوليودي الشهير أرنولد شوارزنيجر للقضاء على كورونا.

فقد قال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة، إنه تم تعيين نجم هوليوود وحاكم كاليفورنيا السابق “أرنولد شوارزنيجر” مع مجموعة من المستشارين في مناصب مرتبطة بفيروس “كورونا” وفريق استعادة النشاط الاقتصادي.

وستساعد مجموعة العمل التي تتألف من سياسيين ورجال أعمال الحاكم “جافين نيوسوم” على وضع خطط لإعادة فتح الاقتصاد في نهاية المطاف بالولاية وذلك عندما يتم تدريجيا تخفيف التدابير الرامية إلى وقف انتشار الفيروس.

وإلى جانب “شوارزنيجر” (72 عاما) ، الذي حكم الولاية بين عامي 2003 و2011، عين “نيوسوم الحكام” السابقين “جيري براون” و”جراي ديفيس” و”بيت ويلسون. وتم اختيار رئيس ديزني السابق “بوب إيجر” ورئيس شركة أبل “تيم كوك” من بين رجال الأعمال البارزين في الفريق.

- Advertisement -

وأعلن “نيوسوم” هذا الأسبوع أن القيود واسعة النطاق على حركة 40 مليون من سكان الولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة ستظل قائمة في الوقت الحالي.

وسيجري تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة فقط عندما ينخفض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من مرض “كوفيد19” الذي يسببه الفيروس.

وسجلت كاليفورنيا حتى الآن أكثر من 27 ألف إصابة بـ”كورونا”، واقتربت الوفيات من 1000 الجمعة، وفقا لأرقام رسمية ذكرها “نيوسوم”.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor