وول ستريت جورنال: النفط السعودي “شبه المجاني” سيغرق السوق الأمريكي قريبا!

الدبور- يشق أسطول من الناقلات المليئة بالنفط السعودي طريقه ببطء إلى ساحل الخليج الأمريكي، مما يهدد بتفاقم الزيادة التاريخية بالعرض من الخام في الولايات المتحدة.

و كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الخام السعودي، الذي يبلغ سبعة أضعاف الكمية التي تم استلامها في ساحل الخليج من البلاد، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، يهدد قطاع النفط الأمريكي، وقالت إن أماكن التخزين تتضاءل بسرعة وأن الأسعار تنخفض بالفعل في المناطق الصخرية الرئيسية، كما تزداد الضغوط على الحفارين من تكساس إلى شمال داكوتا لإغلاق الآبار.

وقال مارك بابا، الرئيس السابق لشركة كونتنتال ريسورس ديفلبومنت” إن قطاع النفط في الولايات المتحدة سيواجه بعض الألم الشديد على المدى القصير.

وقد تم تحميل هذه الناقلات في مارس وأوئل أبريل بإسعار قليلة جداً عندما كانت السعودية تتبع استراتيجية لزيادة إنتاجها لخفض الأسعار وزيادة حصتها في الأسواق الرئيسية.

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ومن المقرر أن تصل 20 ناقلة نفط، تحمل 40 مليون برميل من النفط الخام إلى موانئ في لويزيانا وتكساس، ومن المقرر أن يصل بعضها إلى تكساس ولويزيانا في أواخر مايو.

وأعرب السيناتور كيفين كريمر من داكوتا الشمالية عن إحباطه من أن السعودية ستغرق السوق الأمريكية بخام منخفض في الوقت الحالي.

وحذر كيرك إدواردز، رئيس شركة نفط غرب تكساس لاتيجو بتروليوم من خطورة الوضع، وقال:” السفن قادمة، ومع ذلك لا أحد يفعل أي شيء حيال ذلك”.

وجذبت الناقلات القادمة اهتمام العديد من السياسيين الأمريكيين، ودعا بعضهم الولايات المتحدة للنظر في الحظر أو أتخاذ تدابير أخرى لوقف تدفق النفط.

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