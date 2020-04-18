خبر أقلق المواطنين في الكويت: حجز 500 شخص في عمارة أصاب سكانها كورونا

الدبور – في خبر أقلق المواكنين في دولة الكويت، عن حجز 500 شخص في عمارة واحدة بسبب تفشي فيروس كورونا داخله، ومنع أي شخص من مغادرة العمارة الكائنة في منطقة حولي.

و فرضت السلطات الصحية والأمنية في الكويت، الحجر على العمارة التي يقطنها نحو 500 شخص بعد التأكد من إصابة بعض الوافدين القاطنين فيها بفيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر، قولها “إنه تم التأكد من إصابة خمسة وافدين من الجنسية الهندية من الساكنين في هذه العمارة بفيروس كورونا، وبناءً عليه تم فرض حجر على العمارة لمدة أسبوعين”.

وذكرت الصحيفة “أنه سيتم إجراء فحوصات ومسوحات لجميع القاطنين في هذه العمارة وهم من جنسيات مختلفة للتأكد من وضعهم الصحي ومن تثبت إصابته بالفيروس المستجد سيتم إحالته إلى المستشفى”.

وسبق أن فرضت الكويت الحجر على عمارات يقطنها وافدين إضافة إلى عزل مناطق بشكل كامل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.

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وبلغ عدد إصابات “كورونا” في البلد الخليجي 1751 إصابة حتى الآن، توفي منهم ستة حالات، وشُفي 280 حالة، في حين لايزال بقية المصابين يخضعون للعلاج.

وقامت الكويت اليوم بأكبر عملية إجلاء في تاريخها للمواطنين العالقين في الخارج، وهناك جسر جوي عبر الخطوط الجوية الكويتية لجلب حميع المواكنين من حول العالم إلى وطنهم.

وزير الصحة د. باسل الصباح | القادمون وأهلهم الكرام: "اليوم يومكم والكرة في ملعبكم". حتى تنجح التدابير والإجراءات الحكومية، يجب عليكم الالتزام بالتعليمات الصحية دون تهاون، فنحن نراهن على وعيكم وحبكم لوطنكم، وبإذن الله سنكسب، لأنكم #اليمين_إلي_تعين#الكويت pic.twitter.com/WOTozUfIBQ — أخبار الكويت (@a5bar_kw) April 19, 2020

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