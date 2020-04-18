غانم الدوسري يثير ضجة: أصحاب اللحى جواسيس لا تفرق لحاهم عن إبط بنت ليل!

الدبور – أثار المعارض السعودي المعروف غانم الدوسري، الذي أطلق على ولي عهد السعودية لقب الدب الداشر بعد إنقلابه على عائلته، أثار ضجة واسعة بتغريدة نشرها على صفحته الخاصة في موقع تويتر، هاجم بها من أسماهم أصحاب اللحى.

وقال الدوسري في تغريدة لسعها الدبور محذرا، ما نصه: “نصيحة لوجه لله احذر من ابو لحية ويرزقك ربي فأغلب من يربي لحية في هذا الزمن ليس خوفا من الله بل أصبحت اللحية ومظاهر التدين اسرع وسيلة للاسترزاق”.

وأضاف الجملة التي إستفزت الكثير، حيث قال: “حتى ان اغلب اصحاب اللحى جواسيس لا تفرق لحاهم عن إبط بنت ليل.”

نصيحة لوجه لله

احذر من ابو لحية ويرزقك ربي فأغلب من يربي لحية في هذا الزمن ليس خوفا من الله بل أصبحت اللحية ومظاهر التدين اسرع وسيلة للاسترزاق حتى ان اغلب اصحاب اللحى جواسيس لا تفرق لحاهم عن إبط بنت ليل.#نصيحة — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 19, 2020

وعلق الكثير من النشطاء على التغريدة، فمنهم من لم يفهمها ومنهم من إنتقد الأسلوب و التشبيه الذي أطلقه، حيث قال ناشط معلقا: “اللحية ما لها دخل في النفاق هذا يرجع للشخص نفسه لو كان الدين باللحية كان الناس اعتبروا السيخ واليهود اعمدة التدين رجاء لا تستهزئ باللحية فهي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم” بينما رد ناشط عليه وقال ما نصه: “اللحية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يعيبها إلا منافق. أما كونك تترك لحيتك اقتداء بالسنة فهذا هو الأصل وإذا حلقتها فقد عصيت النبي وخالفت سنته. أما أن تأمر بحلقها فأنت منافق خبيث. أما السيخ واليهود فهم رجال واللحية تكريم لهم ( والذي كرم الرجال باللحى) هو الله.”

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اللحية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يعيبها إلا منافق. أما كونك تترك لحيتك اقتداء بالسنة فهذا هو الأصل وإذا حلقتها فقد عصيت النبي وخالفت سنته. أما أن تأمر بحلقها فأنت منافق خبيث. أما السيخ واليهود فهم رجال واللحية تكريم لهم ( والذي كرم الرجال باللحى) هو الله. — نايف بن موسى (@nayf_90) April 19, 2020

بينما وافقه الرأي البعض ممن فهم معنى التغريدة، حيث قال ناشط معلقا: “صدقت وخصوصا اصحاب اللحى العاملين في سفارات او قنصليات او ملحقيات . و اذا كان من لحى منطقة قرن الشيطان فخطره اعظم . لأنه غالبًا يجمع العنصرية و النفاق و الفساد .” وقال أخر ما نصه: “اذا تقصد وعاظ سلاطين ال سعود ومن لف لفهم فصحيح”

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