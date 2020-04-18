غانم الدوسري يثير ضجة بتغريدة على موقع تويتر
عش الدبابير

غانم الدوسري يثير ضجة: أصحاب اللحى جواسيس لا تفرق لحاهم عن إبط بنت ليل!

By وطن الدبور
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الدبور – أثار المعارض السعودي المعروف ، الذي أطلق على ولي عهد لقب بعد إنقلابه على عائلته، أثار ضجة واسعة بتغريدة نشرها على صفحته الخاصة في موقع تويتر، هاجم بها من أسماهم أصحاب اللحى.

وقال الدوسري في تغريدة لسعها الدبور محذرا، ما نصه: “نصيحة لوجه لله احذر من ابو لحية ويرزقك ربي فأغلب من يربي لحية في هذا الزمن ليس خوفا من الله بل أصبحت اللحية ومظاهر التدين اسرع وسيلة للاسترزاق”.

وأضاف الجملة التي إستفزت الكثير، حيث قال: “حتى ان اغلب اصحاب اللحى جواسيس لا تفرق لحاهم عن إبط بنت ليل.”

وعلق الكثير من النشطاء على التغريدة، فمنهم من لم يفهمها ومنهم من إنتقد الأسلوب و التشبيه الذي أطلقه، حيث قال ناشط معلقا: “اللحية ما لها دخل في النفاق هذا يرجع للشخص نفسه لو كان الدين باللحية كان الناس اعتبروا السيخ واليهود اعمدة التدين رجاء لا تستهزئ باللحية فهي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم” بينما رد ناشط عليه وقال ما نصه: “اللحية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يعيبها إلا منافق. أما كونك تترك لحيتك اقتداء بالسنة فهذا هو الأصل وإذا حلقتها فقد عصيت النبي وخالفت سنته. أما أن تأمر بحلقها فأنت منافق خبيث. أما السيخ واليهود فهم رجال واللحية تكريم لهم ( والذي كرم الرجال باللحى) هو الله.”

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بينما وافقه الرأي البعض ممن فهم معنى التغريدة، حيث قال ناشط معلقا: “صدقت وخصوصا اصحاب اللحى العاملين في سفارات او قنصليات او ملحقيات . و اذا كان من لحى منطقة قرن الشيطان فخطره اعظم . لأنه غالبًا يجمع العنصرية و النفاق و الفساد .” وقال أخر ما نصه: “اذا تقصد وعاظ سلاطين ال سعود ومن لف لفهم فصحيح”

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