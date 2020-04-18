هروب العمالة الوافدة في سلطنة عمان من الحجر الصحي
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فيديو في سلطنة عمان لعمالة وافدة هربت من الحجر الصحي!

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الغجتماعي فيديو في ، قيل إنه لعمالة وافدة في السلطنة هربت من الحجر الصحي ورفضوا إجراء فحص إختبار كورونا عليهم، ولاحقتهم الشرطة في منطقة واسعة.

وتسائل الكثير من النشطاء على مواقع التواصل عن حقيقة الفيديو وتفاصيله، ومنهم من أبلغ شرطة عمان السلطانة وأرسل الفيديو لهم طالبا توضيح عن حقيقة الفيديو، وإن كان حقيقي فما مصير العمالة. إن كان قد تم السيطرة عليها أم لا، لان الموضوع مخيف جدا.

وبالإطلاع على صفحة شرطة عمان السلطانية، لم يتم نشر أي معلومات عن الفيديو ولم يصدر أي تصريح رسمي حتى كتابة هذا الخبر، عن حقيقة الفيديو أو مصير العمالة الوافدة التي هربت.

ولكن ناشط أفاد أن هناك الكثير من العمالة الوافدة غير القانونية في السلطنةـ لذلك يهربون من الشرطة بالمعتاد خوفا من الترحيل، و الخوف أن تصاب تلك العمالة غير القانونية بفيروس كورونا وتبقى في أماكنها، وتوصل الفيروس لغيرها، وهنا تكمن المصيبة.

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وتحاول شرطة عمان السلطانية ملاحقة ومحاصرة جميع أماكن تجمع ، و إجبارهم على القيام بالفحص للتأكد من خلوهم من الفيروس.

و ذكر حساب “عُمان تواجه كورونا” الرسمي على تويتر، أن وافد تسبب بنقل فيروس كورونا عن طريق الإهمال، وهو الذي يعمل خياطا نقل العدوي لتسعة أشخاص من المخالطين له من أهله وجيرانه.

وأكد الحساب أن الجهات المختصة قامت بحجر الأشخاص المخالطين له على الفور. وأهاب الحساب بالجميع عدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى لمنع انتشار الفيروس.

هذا وأصدرت المحكمة الابتدائية بسلطنة عمان، الخميس، عدة أحكام ضد عدد من المتهمين بمخالفة قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد19″، وأخرى بحق ناشري الشائعات، وإرسال رسائل مخالفة للنظام العام.

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