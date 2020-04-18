مع الحجر الصحي فتاة عارية في شوارع الأردن
فيديوالصورة أحلى

في الأردن مع الحجر ضبط فتاتين “من غير هدوم” في الشارع العام الخالي من البشر! فيديو

By وطن الدبور
0

الدبور – في وفي زمن كورونا وزمن الحظر الصحي، ومع إلتزام الناس ببيوتهم، ضبط جهاز الأمن العام في ، اليوم السبت، فتاتين من جنسية أوروبية ظهرن بلباس فاضح بأحد أحياء العاصمة عمّان.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله فتاتان بـ”لباس فاضح” في إحدى مناطق العاصمة.

في أعقابها، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إن الأمن الوقائي فتح تحقيقا بشأن الفيديو، وحدد هوية الفتاتين اللتين تبين أنهما من جنسية أوروبية.

وأشار إلى أن الأمن ضبط الفتاتين، اللتين تبين أنهما “يقمن بإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحض على الفجور”. وشدد على أنه “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن”.

- Advertisement -

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول..  https://t.me/Dabboor

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

الأردن يقلد أمريكا ويقدم حزمة مساعدات لدعم المواطنين بسبب كورونا

فيديو

في الأردن فقط: من لم يمت بفيروس كورونا مات برصاصة طائشة داشرة

عش الدبابير

يعد إربد: بؤرة جديدة لفيروس كورونا في عمان، وهذا ما حصل (فيديو)

فيديو

أردني “قبعت” معه وينشر فيديو لمن طلب منه صبغة شعر لزوجته: مشان الإسلام..…

فيديو

شاهد بالفيديو: الأردني الأكثر حظا في العالم، حاول خرق الحظر فواجه كتيبة من الشرطة و…

الصورة أحلى

عريس أردني سيقضي شهر العسل في السجن بعد خروجه من الحجر الصحي

Leave A Reply

Your email address will not be published.