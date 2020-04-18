في الأردن مع الحجر ضبط فتاتين “من غير هدوم” في الشارع العام الخالي من البشر! فيديو

الدبور – في الأردن وفي زمن كورونا وزمن الحظر الصحي، ومع إلتزام الناس ببيوتهم، ضبط جهاز الأمن العام في الأردن، اليوم السبت، فتاتين من جنسية أوروبية ظهرن بلباس فاضح بأحد أحياء العاصمة عمّان.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله فتاتان بـ”لباس فاضح” في إحدى مناطق العاصمة.

في أعقابها، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إن الأمن الوقائي فتح تحقيقا بشأن الفيديو، وحدد هوية الفتاتين اللتين تبين أنهما من جنسية أوروبية.

وأشار إلى أن الأمن ضبط الفتاتين، اللتين تبين أنهما “يقمن بإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحض على الفجور”. وشدد على أنه “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن”.

فيديو#الأردن: ضبط فتاتين من جنسية اوروبية ظهرن بمقطع فيديو بلباس فاضح في العاصمة pic.twitter.com/l6aW9hA4WD — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 18, 2020

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