السعودية العضمى تستعد لشهر رمضان بوضع الخمور بدل الماء في قوارير المياه المعدنية
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في السعودية خمور بدل الماء في قوارير المياه المعدنية إستعدادا لرمضان! فيديو

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لحظة القبض على شاحنة مخصصة لنقل قوارير زجاجات المياه المعدنية، وهي تحمل الخمر بداخلها بدل الماءـ إستعدادا لشهر رمضان المبارك الذي يصادف يوم الجمعة القادم.

وشوهد في الفيديو الذي علق عليه من قام بتصويره، لحظة القبض على السائق الهندي، وبالطبع سيتحمل المسؤولية وحده، وهو واقف امام الشاحنة وبداخلها قوارير الماء وهي تحوي الخمور بدل الماء، وتعود الشاحنة لشركة مياه نقي.

ونشر مالك شركة مياه نقي تهديدا لمن قام بالتصوير لأنه اظهر اسم الشركة المكتوب على الشاحنة التي تم إبقافها، واختصر الجريمة بظهور اسم شركته التي نقلت الخمور بدل أن يوضح حقيقة ما حدث ومن قام بوضع الخمور في شاحنة الشركة وقوارير المياه التابعة للشركة.

ونشرت صفحة حقوق الضعوف السعودية المختصة بما يحصل في السعودية العضمى الجديدة من تغيرات في زمن بن سلمان، و الإنفتاح السعودي، نشرت فيديو قالت إنه لمالك شركة مياه نقي وهو يهدد بمن صور الفيديو، وعلقت الصفحة ما نصه: “بعد انتشار مقطع نقل #الخمور بشاحنة نقل مياه شركة #نقي .. مالك الشركة يتوعد برفع دعوى قضائية ضد مُصور المقطع بسبب تصويره لمركبة الشركة وشعارها ما رأيكم ؟؟”

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