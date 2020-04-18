نانسي عجرم حامل! وناشط يسأل بعد قتل العامل السوري أم قبله؟! “فيديو”

الدبور – نانسي عجرم حامل، بعدما قتل زوجها عامل سوري إقتحم شقته قبل أشهر، إتهمه زوج الفنانة اللبنانية بالسارق، بينما الرواية المقابلة كانت إنه دخل يطالب بحقه عن أعمال قام بها في منزل نانسي عجرم.

و كشف المنتج صادق الصبّاح خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية عن حمل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وردّا على سؤال مقدم البرنامج إن كانت نانسي ستشارك في دور (شخصية) في مسلسل “سكر زيادة” أم أنها فقط أدت أغنية تتر المسلسل، أجاب الصبّاح أن نانسي قدّمت الأغنية بكل حبّ وإحساس. وأضاف: “كان نفسها جدا تجي وتصور معانا لكنها ما قدرتش بسبب التعبئة العامّة في لبنان”.

واسترسل الصباح قائلاً: “أعتقد أن نانسي حامل فربنا يقومها بالسلامة وهي فقط سجّلت صوتها في الإستديو”.

وكانت نانسي قد وضعت صوتها على تتر مسلسل “سكر زيادة” التي تشارك في بطولته نبيلة عبيد ونادية الجندي حيث أن أغنية المسلسل “العمر” من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم التسجيل بإستوديو هادي شرارة.

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وعلق النشطاء بتعليقات مختلفة على خبر حمل نانسي عجرم، فمنهم من أرسل التبريكات، ومجموعة علقت بسخرية، وتسائل ناشط هل الحمل تم قبل عملية القتل أم بعدها؟