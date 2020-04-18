نانسي عجرم حامل! وناشط يسأل بعد قتل العامل السوري أم قبله؟! “فيديو”
الدبور – نانسي عجرم حامل، بعدما قتل زوجها عامل سوري إقتحم شقته قبل أشهر، إتهمه زوج الفنانة اللبنانية بالسارق، بينما الرواية المقابلة كانت إنه دخل يطالب بحقه عن أعمال قام بها في منزل نانسي عجرم.
و كشف المنتج صادق الصبّاح خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية عن حمل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
وردّا على سؤال مقدم البرنامج إن كانت نانسي ستشارك في دور (شخصية) في مسلسل “سكر زيادة” أم أنها فقط أدت أغنية تتر المسلسل، أجاب الصبّاح أن نانسي قدّمت الأغنية بكل حبّ وإحساس. وأضاف: “كان نفسها جدا تجي وتصور معانا لكنها ما قدرتش بسبب التعبئة العامّة في لبنان”.
واسترسل الصباح قائلاً: “أعتقد أن نانسي حامل فربنا يقومها بالسلامة وهي فقط سجّلت صوتها في الإستديو”.
وكانت نانسي قد وضعت صوتها على تتر مسلسل “سكر زيادة” التي تشارك في بطولته نبيلة عبيد ونادية الجندي حيث أن أغنية المسلسل “العمر” من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم التسجيل بإستوديو هادي شرارة.
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المنتج #صادق_الصباح يكشف حمل #نانسي_عجرم الرابع 💕 الله يقومها بالسلامة 😍🙏 ملاحظة : الفيديو من مقابلة أسرة مسلسل سكر زيادة ليلة امس على قناة أم بي سي مصر . @njoom_alarab . . . . . #احلام #اليسا #نانسي_عجرم #شيرين #اصالة #هيفاء_وهبي #روان_بن_حسين #مودل_روز #فوز_الفهد #نهى_نبيل #بلقيس #احلام_الشامسي #دنيا_بطمه #دنيا_بطمة #بلقيس #كاظم_الساهر #بيبي_عبدالمحسن #نهى_نبيل #العراق #السعودية#البحرين #الامارات #الكويت #المغرب #لبنان #مصر #نجوى_كرم #حلا_الترك #امين_اللورد #خلود_امين #دكتوره_خلود . . . الحساب برعاية @njoom_alarab @njoom_alarab @njoom_alarab
وعلق النشطاء بتعليقات مختلفة على خبر حمل نانسي عجرم، فمنهم من أرسل التبريكات، ومجموعة علقت بسخرية، وتسائل ناشط هل الحمل تم قبل عملية القتل أم بعدها؟