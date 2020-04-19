إحالة الكاتب تركي الحمد إلى منشار سموه، لانه تجرأ وطلب العفو عن السعوديات!

الدبور – كما فعل المغماسي من قبل، وفقد وظيفته وكل الإمتيازات التي كان يتمتع بها، وتعرض لحملة من قبل الذباب السعودي بعدما أفنى عمره في التطبيل ولكنه لم يوفق بعدما تجرأ وطلب العفو عن السجناء في السعودية، كذلك فعل الكاتب السعودي المقرب من بن سلمان تركي الحمد.

حيث نشر الكاتب السعودي تركي الحمد تغريدة أرفق بها فيديو للمبتعثة السعودية هدى العمري، التي تحولت لمعارضة للنظام السعودي، وطال بتغريدته الحكومة السعودية بالعفو عن السعوديات التي أطلق عليهن “المغرر بهن في الخارج” بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وأضاف الحمد على حسابه في تويتر: “لو كنت مكان الحكومة السعودية، وفي هذه الظروف الصعبة، وقبيل شهر رمضان الكريم، لأصدرت قرارا بالعفو عن كل فتياتنا المغرر بهن والمضللات في الخارج.

وأوضح الحمد في مناشدته: أننا سنرى، وأنا واثق من ذلك، أن 90% منهن سوف يعدن.. لفتة إنسانية للمملكة تسجل في تاريخها لو حدث ذلك.

لو كنت مكان الحكومة السعودية، وفي هذه الظروف الصعبة، وقبيل شهر رمضان الكريم، لاصدرت قرارا بالعفو عن كل فتياتنا المغرر بهن والمضللات في الخارج، وسنرى، وانا واثق من ذلك، أن 90% منهن سوف يعدن..لفتة إنسانية للمملكة تسجل في تاريخها لو حدث ذلك.. https://t.co/EN0jQvw1u9 — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 18, 2020

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الطلب الذي تجرأ عليه تركي الحمد لم يرق للحكومة السعودية وعلى رأسها بن سلمان، فشن الذباب الإلكتروني هجوما واسعا عليه، وكأنه لم يطبل بالأمس، وكأنه لم يكن مقربا من منشار سموه، ليتحول إلى وضع رقبته تحت منشار سموه.

وعلق الكثير من النشطاء و الذباب على إقتراح الحمد، الذي إعتبروه خيانة لقداسة المنشار، واستحق أن يقطع به، حيث قال أحدهم ردا على إقتراحه ما نصه: “الحمد لله أنك مجرد عدد في السعوديه لا تحذف ولا تجيب حصى ما غير تكاكي في تويتر كما كنت سابقاً في الصحافه الدوله لم تطردهم ومن أراد الرجوع إلى الوطن ويعتذر عما بدر منه تجاه الوطن وقيادته وأبناء الوطن فالدوله ترحب به وتحتضنه ولن تتخلى عنه المهم أن يكون صادق النيه !!!”

الحمد لله أنك مجرد عدد في السعوديه لا تحذف ولا تجيب حصى ما غير تكاكي في تويتر كما كنت سابقاً في الصحافه الدوله لم تطردهم ومن أراد الرجوع إلى الوطن ويعتذر عما بدر منه تجاه الوطن وقيادته وأبناء الوطن فالدوله ترحب به وتحتضنه ولن تتخلى عنه المهم أن يكون صادق النيه !!! — عبدالعزيز آل مصنف (@AR8AR8) April 18, 2020

وقال أخر ساخرا من معاناة الفتاة السعودية: “دامك حنيّن…تزوجها و فكنا من تلويث مجتمعنا بهن.” وقالت ناشطة: “الحمد لله انت لست مكان الحكومه ولن تكون خونة النسويات خرجن بكامل ارادتهن وهذي الحريه المزعومة المملكه واضحه جلية انسانيتها لا تحتاج ان تاتي بمن خان الوطن لتثبت ذلك”

ةعلق ناشط أخر من السعودية مهاجما الحمد بقوله ما نصه: “فعلاَ أخر زمن تخيلوا من المتحدث ؟ ( تركي الحمد ) الله يكفينا شر تقلب الزمن يفترض انه يكون اخر من يتكلم عن هذا الموضوع . سياسة السعوديه ياتركي لها رجالها وتذكر لكل زمن دوله ومحمد بن سلمان هو الدوله ونحن السعوديين الاصليين عونه وسنده بعد الله .!!”

فعلاَ أخر زمن تخيلوا من المتحدث ؟

( تركي الحمد ) الله يكفينا شر تقلب الزمن

يفترض انه يكون اخر من يتكلم عن هذا الموضوع . سياسة السعوديه ياتركي لها رجالها وتذكر لكل زمن دوله ومحمد بن سلمان هو الدوله ونحن السعوديين الاصليين عونه

وسنده بعد الله .!! — فهيد النماصي™🇸🇦 #إلزم_بيتك (@alnmasi22) April 19, 2020

وعلق أخر بقوله: “ان شاء الله ما يتحقق من حلمك اي شي يارجل خاف الله في رمقك الاخير تموت وانت على هذا الحال “. بينما قال ناشط أخر أيضا من السعودية ما نصه: “ياليتك نايم ياتركي ام العفن ولا قلت الكلمه هذه”

ووصل الحد للمطالبة بمحاسبة تركي الحمد وسجنه وإحالته ربما لمنشار سموه، حيث قال ناشط ما نصه: “لوكنت مكان الحكومة السعودية وفي هذه الظروف الصعبه وقبيل شهر رمضان الكريم لاصدرت قرار بالتحقيق والسجن لكل من يتعاطف ويحاول التقليل مما قام به الخونه في الداخال والخارج ضد حكومتنا الرشيده وبلدنا العظيم .. لان من يحاول الشفاعه للخونه ويقلل من خيانتهم ويستخدم لغة العاطفه فهو مثلهم”

لوكنت مكان الحكومة السعودية وفي هذه الظروف الصعبه وقبيل شهر رمضان الكريم لاصدرت قرار بالتحقيق والسجن لكل من يتعاطف ويحاول التقليل مما قام به الخونه في الداخال والخارج ضد حكومتنا الرشيده وبلدنا العظيم .. لان من يحاول الشفاعه للخونه ويقلل من خيانتهم ويستخدم لغة العاطفه فهو مثلهم — بيت القصيد 119:14 حتى هذه اللحظه 59 بطوله (@MohammedAnt3mre) April 18, 2020

يذكر أن الداعية السعودي صالح المغامسي كان قد غرّد بتدوينة مشابهة لتركي الحمد، والتي تسببت في إعفائه من إمامة مسجد قباء بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى اعتذاره عن تدوينته بالقول: “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: “لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا “.

ومع إعتذاره نال عقابه رغم سنوات من التطبيل لولي عهد السعودية وتحليل كل ما يأمر به بن سلمان، ومعروف لدى الحكومة السعودية من ترغب بمعاقبته تسلط عليه الذباب الإلكتروني عليه وتثير ضجة أولا، ومن ثم تعاقبه لأن الشعب السعودي أراد ذلك.

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