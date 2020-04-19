إضراب العمالة المصرية في الكويت عن الطعام ومصري ينشر فيديو من مركز الإيواء: إنتوا مش عايزين زينا!

الدبور – نشرت الصفحة الرسمية للمصرين في الكويت، فيديو مناشدة من قبل العمالة المصرية الموجودة في الكويت و التي وضعتها السلطات في مراكز إيواء لحين ترحيلهم ألى وطنهم، ومراكز الإيواء عبارة عن مدارس مغلقة يتم وضع العمالة منهم المخالفة لقوانين الإقامة ومنهم من يرغب بالعودة إلى وطنه للبقاء بجانب عائلته.

وقال مقيم مصري في الفيديو المتداول على نطاق واسع، لمن إنتقدنا لقيامنا بالإضراب عن الطعام، وقال لنا جميعنا تحت الحجر و الإقامة الجبرية، ونحن مثلكم في كل مكان، قال لا إنتم مش عايشين زينا.

انتم عندك كامل الحرية تحت الحجر و الإقامة الجبرية في بيوتكم، عندكم الأكل و الأهل، إحنا غير، إمنتوا مش عايزين زينا، حتى أبسك الأمور لا نقدر عليها، نحن في مدرسة لا نستطيع الإستحمام، حتى الشاي فقط كاسة شاي مش قادرين نعملها.

وأضاف إحنا محرومين من أبسط الأمور العادية، وكل ما نريده هو الرجوع إلى أهلنا مش أكثر، وترفض السلطات المصرية حتى اليوم إرجاع جميع رعياها الموجودين في مختلف دول العالم، وتقول إنها تريد إرجاع المواطنين على دفعات وحسب الحاجة فقط، و الأولي للنساء و الأطفال.

من داخل مراكز الايواء للمصريين"ردا علي الانتقادات بسبب قيامهم بحملة اضراب عن الطعام"انتو مش عايشين زينا"🇪🇬 Gepostet von ‎الصفحه الرسميه للمصريين في الكويت‎ am Sonntag, 19. April 2020

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و عقبت وزارة الخارجية المصرية على الفيديو، وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هناك إدراكًا لكل من تقطعت بهم السبل في الخارج، وهناك تواصل مع السلطات الكويتية لإعادتهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج “الحكاية” المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن من أكثر الدول التي تم تسيير رحلات لها هي الكويت، موضحا أنه تم تسيير 6 رحلات لإعادة المصريين منها.

وأكد أن مراكز الإيواء تضم الكثير من مخالفي الإقامات خلال سنوات عديدة، وسيتم إعادتهم تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة، معقبًا بأن الألولوية ستكون للأطفال والنساء البالغ عددهم 270 فردًا.

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