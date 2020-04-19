إغتصاب جماعي بشع لفتاة مصرية وهذا ما حصل معها أثناء الجريمة البشعة!

الدبور – في عملية إغتصاب بشعة ومقززة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أقدم شباب في مصر على إغتصاب جماعي لفتاة مصرية بعد إحتجازها داخل شقة مشبوهه، بعدما أقدم الشباب الثلاثة المتهمين بالقضية بإختطافها في منطقة بولاق الدكرور في منطقة الجيزة في مصر.

وأفادت التحريات أن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليها أثناء استقلالها سيارة “أوبر”، وخطفوها مع السائق الذي اعتدوا عليه بالضرب من ثمّ تركوه يهرب.

واصطحبت الذئاب البشرية المجني عليها الفتاة المسكينة إلى شقة خاصة، و أبقى المتهمون على الفتاة محتجزة لديهم داخل الشقة، وقاموا بربطها واغتصابها واحداً تلو الآخر على مدار 3 ساعات متواصلة.

وبعد تلقى بلاغ عن الواقعة، تحركت قوة من المباحث إلى المكان، وجرى مداهمة الشقة.

وخلال ذلك، عثروا على شاب يعاشر “الضحية”، وتبين أنها في حالة إعياء، بسبب تعرضها للاغتصاب من متهمين آخرين شاركوا المتهم الموجود معها في الجريمة. وجرى ضبط المتهمين، وبحوزتهما أسلحة بيضاء واعترفوا بجريمتهم فيما تستكمل التحقيقات.

- Advertisement -

ونقلت الفتاة إلى المستشفى وهي في حالة غياب تام عن الوعي، لتلقي العلاج، وقيل إن حالتها الصحية و النفسية حرجة جدا، وتعرضت لنزيف قوي أثناء إغتصابها الأمر الذي لم يبال أي من الجناة عليه واستمروا في مواقعتها بطريقة حيوانية بشعة لم يراع أي منهم لحالتها ولا لغيابها عن الوعي.

وتعتبر مصر من أكثر الدول العربية التي فيها نسبة تحرش و إتصاب في الوطن العربي كله، وهي أمراض لم تستطع أي سلطة التخلص منها.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor