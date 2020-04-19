بمناسبة رمضان.. السعودية هند القحطاني تستفز النشطاء برقصة ساخنة جديدة (فيديو)

الدبور – بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أرادت هند القحطاني الناشطة السعودية المثيرة للجدل، و التي إنفتحت على العالم بناء على أوامر ولي عهد السعودية بن سلمان، وفتح بلاد الحرمين للإنفتاح، أرادت الإحتفال بالطريقة السلمانية الجديدة وهي الرقص على مواقع التواصل وإثارة مشاعر الشعب السعودي.

و أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب نشرها مقطع فيديو خلال احتفالها بتوثيق حسابها على موقع “سناب شات” دون أن تدفع لهم أموالًا مقابل ذلك، الأمر الذي جعلها حديث مواطني المملكة.

وقالت هند القحطاني في المقطع الذي نشرته عبر حسابها في “سناب شات” وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنها أنجزت إنجازا تفخر به السعودية العظمى: “اتوثق حسابي اتوثق إيه جات كده الله يبارك فيكم، ولا دفعت ولا ريال واحد”.

المذهلة هند القحطاني بمناسبة توثيق حسابها على السناب 😍❤️ pic.twitter.com/d1s9V8jL5S — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 19, 2020

ووسط تراقص هند القحطاني على أنغام الموسيقى فرحا بتوثيق حسابها، ووسط ظهور أبنائها في الفيديو وهم يشاركونها الاحتفال وسعادتهم لتوثيق حساب والدتهم، شنّ مغردون سعوديون حملة انتقادات حادة، ضدها معربين عن غضبهم بسبب رقصها. ورأى بعض المغردين أن هند “لا تستحق أن يتابعها أحد”، بينما جيمعهم يتابعون كل حركة تقوم لها ويتداولون فيديوهاتها وصورها المثيرة فيما بينهم، فيما تهكم البعض عليها بأنها ستصبح “مشهورة غير مرغوب فيها”.

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وكانت الناشطة السعودية هند القحطاني اتهمت بعض القائمين على إدارة موقع “سناب شات” بـ”النصب والتلاعب فيما يخص توثيق حسابات المتابعين، التي يفعلها سناب شات بمقابل مادي، مثل باقي مواقع التواصل من فيسبوك وإنستغرام”.

هند القحطاني إعتادت نشر فيديوهات وصور لها مثيرة، وتشارك بناتها وأولادها في تلك الفيديوهات في مرات كثيرة، وهي احد نتاج السعودية الجديدة، التي تحولت من بلاد الحرمين إلى بلاد الترفيه في ليلة وضحاها، بفضل غزوة بن سلمان الترفيهية وسيفه المشلول تركي أل الشيخ.

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